Larrañaga logra acuerdo para la lista al Senado

Está a punto de cristalizar el acuerdo en Alianza Nacional, el sector que lidera Jorge Larrañaga, para elaborar las listas al Senado y a Diputados por Montevideo.



La plancha al Senado queda de la siguiente manera: Larrañaga la encabezará, seguido por el intendente de Colonia Carlos Moreira, quien llevará como suplente al diputado Jorge Gandini. En las ternas de candidatos debe haber una mujer y en quien se ha pensado es la intendenta de Lavalleja Adriana Peña, quien, de todos modos, aún no ha contestado, dijeron a El País fuentes del sector.

También en los lugares subsiguientes -aunque no necesariamente en este orden- la lista al Senado incluirá los principales legisladores del sector, como Guillermo Besozzi, Carlos Camy, Omar Lafluf, Mario Ayala, Wilson Ezquerra, Dardo Sánchez, Richard Charamello y Nicolás Olivera, entre otros.



En Montevideo, la lista 2004 a la Cámara de Representantes será encabezada por Gandini, seguido del diputado Pablo Abdala. Si Moreira ganara la reelección a la intendencia de Colonia en mayo de 2020, a la que se presentará, renunciará al Senado para asumir el cargo. En tal caso, Gandini quedaría como titular en la segunda banca de Alianza en la Cámara Alta.



Moreira aspira fuertemente a gobernar en el departamento del oeste del país donde ha concretado obras de distinta entidad. Una de ellas es emblemática para el patrimonio cultural del país como la restauración del Real de San Carlos y su entorno.



Moreira ha declarado en las últimas horas a medios de su departamento que tiene real interés en volver a ocupar el sillón de la Intendencia, para lo cual puede quedarse en el cargo hasta febrero de 2020.



La situación no está clara con la intendenta Peña, quien no puede ser reelecta. Por eso su respuesta es aguardada con sumo interés por parte de Larrañaga.



De acuerdo con la ley vigente, cada tres lugares de candidatos en todas las listas debe haber personas de ambos sexos. Y eso significa que si no fuese Peña candidata al Senado deberá incluirse a otra mujer.



La actual intendenta de Lavalleja ha conversado días atrás con Juan Sartori sobre la posibilidad de acuerdos políticos con vistas a octubre (elección nacional) y mayo (elección departamental), pero sin cerrar nada.