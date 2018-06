Larrañaga hace un llamado a la unidad

Más allá de las diferencias que podamos tener, el Partido Nacional debe preservar la unidad. Necesitamos una unidad real, concreta, que sea la cadena que nos permita enlazarnos para llevar adelante este país. Este país necesita hoy más que nunca de la fortaleza, del liderazgo, de la construcción de ideas del Partido Nacional", afirmó el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, en Rocha.

Larrañaga hizo este pronunciamiento durante la celebración de la marcha que año a año se realiza en el departamento esteño en el denominado "Camino de Wilson". Se realizó un acto homenaje a Wilson Ferreira Aldunate al conmemorarse 34 años de su regreso del exilio.

Para Larrañaga, el partido debe ganar las próximas elecciones, y para eso sostuvo que "precisamos unidad por encima de las diferencias".

"No se trata de renunciar a las naturales diferencias ni de cumplir pretensiones de regimiento. No es eso. Se trata de responder a esa mayor exigencia de unidad. Cuidemos que las diferencias no vayan más allá de lo que la necesaria unidad pueda soportar", advirtió.

Y añadió que "el límite siempre será el respeto por los compañeros y el respeto por la vocación principal que tiene el partido desde su origen", que es poner primero a la gente y sus problemas. "Primero, la gente. Primero la construcción de la alternativa de esperanza y cambio que precisa nuestro Uruguay", sostuvo el senador.

En el acto estuvieron, además de Larrañaga, el senador José Carlos Cardoso, el diputado Alejo Umpiérrez y la presidenta del directorio nacionalista Beatriz Argimón.