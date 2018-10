Larrañaga le exige a su partido hacer acuerdos para gobernar

El líder de Alianza Nacional y precandidato presidencial blanco Jorge Larrañaga afirmó que las autoridades del Partido Nacional no están haciendo nada por construir acuerdos formales con el resto de los partidos con el fin de prepararse para gobernar a partir de 2020, debido a una "omisión" del directorio que encabeza Beatriz Argimón.

"El Partido Nacional debería estar haciendo lo que no está haciendo, por omisión del directorio", y "recoger la opinión de los otros ejecutivos partidarios de la oposición para generar la construcción de un proyecto alternativo", afirmó el senador, en una entrevista en radio Sarandí.

"Está omiso el partido", insistió. "Hace nueve meses que presentamos un documento que se aprobó por todos los partidos y no sé por qué se demora (en el Partido Nacional)", reclamó Larrañaga.

El documento programático de Alianza Nacional fue presentado ante el directorio blanco en febrero de este año, mientras presidía Luis Alberto Heber. Un mes después el senador renunció y asumió Argimón.

"Es fundamental que la gente perciba que hay un proyecto superador y que como quien gane no tendrá mayorías parlamentarias va a ser necesario demostrar que sobre ideas vamos a construir gobiernos a partir de respaldos parlamentarios a partir de 2020", enfatizó Larrañaga.

Las proyectadas alianzas políticas en la oposición tienen más ejemplos. A fines de mayo de este año el dos veces expresidente colorado Julio María Sanguinetti saltó al ruedo político con una propuesta a los líderes nacionalistas, el propio Larrañaga y Luis Lacalle Pou (sector Todos), para elaborar una agenda temática.

En concreto los invitó a apoyar la idea de "sembrar la semilla de un eventual gobierno de coalición", sin "perder perfil ni independencia como partidos".

Para el exmandatario la oposición debe hablar de temas como la seguridad, la educación, la política exterior, mayor libre comercio, una política exportadora o en la crítica al alto déficit fiscal. Y que por ahí hay que transitar. Para él a partir de la sintonía en esos temas —aún no le llama agenda— los partidos "deben ir acordando, buscando caminos para ofrecerle al país la alternativa de cambio que se necesita".

Solo.

En la entrevista, el senador Larrañaga deslizó otro comentario dirigido a la interna de su partido, donde ninguno de los otros precandidatos (Lacalle Pou, Enrique Antía, Verónica Alonso) apoya la recolección de firmas. "Estamos luchando solos", protestó, y añadió que "muchos miran para el costado esperando que fracasemos".

"Me dicen Lacalle no firma, Verónica Alonso no firma, An-tía no firma. Yo les respondo: nos acompaña la gente, miles de personas firman", aseguró el líder aliancista.

Larrañaga informó que ya ha reunido unas 150.000 firmas y que finalmente la reforma constitucional "se va a plebiscitar" en coincidentemente con la elección nacional de 2019. "Asumimos los costos" políticos que pueda tener esta propuesta, subrayó el senador.

En lo electoral, Larrañaga dijo que él es "mejor" dentro del Partido Nacional como candidato presidencial para captar votos independientes, y que la nacionalista "como toda elección interna se polarizará, más allá de que pueda haber cuatro o cinco candidatos".

Luego, respecto al eventual trasiego de votos entre militantes en la interna para favorecer a un candidato en perjuicio de otro, Larrañaga afirmó que no tiene certeza de ello. Pero agregó: "Hemos hecho estudios donde en muchísimas mesas de Montevideo y el interior el Partido Nacional tuvo más votos en la interna no obligatoria que en la elección nacional".