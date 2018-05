"Vivir sin miedo", el eslogan elegido para la recolección de firmas que lidera Larrañaga

“Vivir sin miedo” es el eslogan escogido por la comisión nacional pro recolección de firmas para someter a plebiscito en 2019 una serie de propuestas del sector blanco Alianza Nacional para mejorar el combate a la delincuencia.



Jorge Larrañaga, líder aliancista, encabezó este miércoles el acto de lanzamiento de la campaña para la que se necesita reunir unas 280.000 firmas para iniciar el mecanismo de reforma de la Constitución.

Los precandidatos presidenciales por el Partido Nacional, Carlos Iafigliola y Juan Andrés Ramírez, apoyaron la iniciativa con su presencia y formaron parte de la comisión nacional de recolección, que encabeza Silvia Ferreira, hija de Wilson Ferreira Aldunate.



En la presentación Larrañaga afirmó que “la inseguridad hoy es un problema de inusitada gravedad” en el país, que asiste a “una fractura social”.

En declaraciones a Telenoche, Larrañaga explicó que "uno de los puntos es crear una Guardia Nacional que pueda trabajar en materia de seguridad pública, conjuntamente con el Ministerio del Interior", integrada por militares que apoyen a la Policía en el combate al crimen.



El senador nacionalista manifestó que este punto tendrá una aplicación similar a la de la ley aprobada recientemente, "que le compete funciones de Policía a los militares en la franja de 20 kilómetros en la frontera".

Además, se pretende establecer "la posibilidad de sacar el candado que tiene la Constitución respecto a los allanamientos nocturnos cuando exista juez de orden competente con probanzas suficientes" y la implementación de la prisión perpetua revisable, para "aquellos delincuentes que cometen crímenes aberrantes y que no presentan rehabilitación".



La propuesta de Larrañaga ha sido rechazada tanto por el presidente Tabaré Vázquez como por sus ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Jorge Menéndez (Defensa).

El pasado lunes, luego de su reunión con vecinos de San Luis, el presidente dijo que "nuestras fuerzas armadas están trabajando donde deben trabajar".



Larrañaga sostuvo que "no convence es el accionar del gobierno" y afirmó que "el presidente se olvida que él y su fuerza política no entraron ayer, que ya llevan 13 años gobernando, y prometen para el futuro lo que no cumplieron en los 13 años anteriores".