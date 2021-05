Larrañaga y una "huella" en la Policía: los uniformados homenajearon al ministro

Mientras que en Paysandú las autoridades del gobierno, los amigos y la familia de Jorge Larrañaga se despedían del exministro, en el resto del país se desarrollaba un homenaje distinto. Cerca de las 10 horas en cada rincón del territorio nacional comenzaron a sonar sirenas. Así, fue la manera en que la Policía decidió darle el último adiós a quien durante 14 meses fue su jefe. Sirenas encendidas en los camiones de Bomberos, en los vehículos de la Dirección de la Policía Caminera, de la Guardia Republicana y en las sedes de cada Jefatura de Policía de los 19 departamentos. Incluso desde el cielo, con el helicóptero de la Unidad Aérea. Es que el fallecimiento de Larrañaga (64) dejó una marcada huella en la institución policial.

“Hoy no hubo una sirena que no sonara”, destacó a El País un jerarca policial y agregó: “Estamos todos shockeados, hay un profundo reconocimiento por parte de la Policía para quien durante un año y pico de gestión se ganó nuestro respeto”.



Muchos jerarca policiales consultados por El País coinciden en un concepto: Larrañaga fue estricto cada vez que un policía “se salía del camino”, pero también salió a defender y a respaldar a los uniformados cuando las cosas salían bien y eso, destacan, “se siente”.

Otra cosa que destacan es la capacidad de diálogo que Larrañaga tenía con los jefes de Policía. “Era un tipo que estaba todo el día arriba de la jugada, aconsejando, llamando, dando directivas bien claras, rompió el molde”, comentó otro jerarca.



En ese sentido destacó que el exministro del Interior era “especial”. Y continuó: “Te hacía sentir su apoyo; cuando hablaba te lo trasmitía porque te escuchaba y aparte te volcaba un montón experiencias de la vida publica de él, ¿quién tiene la trayectoria de él?”.

Luto en la Policía Nacional.

El fallecimiento de Larrañaga enlutó a la Policía Nacional. “A medida que pasan las horas uno empieza a dimensionar todo lo que había logrado impactar en la Policía”, opinó otro jerarca. Todos dicen que como ministro se preocupaba de lo que pasaba en cada jefatura de Policía. Preguntaba permanentemente a los jefes departamentales y zonales qué precisaban.



“Ese apoyo, ese hacerle sentir a los milicos que lo que hacés es importante para la gente, eso es difícil de trasmitir, y él lo lograba”, explicó una alta fuente policial.

Otro de los puntos que destacan de Larrañaga como jefe de la cartera de seguridad fue el hecho de que arrancó al mando del Ministerio del Interior “sin conocer nada de la Policía y se apropió de la camiseta y aprendió a quererla”.

El sentimiento de respaldo y apoyo también llegó a los sindicatos. Ayer la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) compartió en su cuenta de Twitter diversas imágenes y videos de policías, en distintos puntos del país, haciendo la venía y haciendo sonar las sirenas como forma de homenaje.



En una seccional de Treinta y Tres, escribió Rodríguez y posteó una imagen, tres policías decidieron fotografiarse haciendo la venia, al no contar con un móvil policial. “Gracias por compartir estos gestos que hablan por sí solos”, comentó la presidenta de Sifpom.

“El tipo tenía un carisma muy especial y sin dudas ahora se dimensiona mucho más”, explicó a El País otro jerarca. Y agregó: “nos golpeó fuerte, fue muy fuerte y algunos lo lloramos como a un familiar”. El primer homenaje de la Policía para Larrañaga nació el mismo sábado en que falleció, cuando varios patrulleros hicieron sonar su sirena mientras avanzaban por la rotonda que reviste el Palacio Legislativo.

Ayer la Dirección Nacional de la Policía dispuso que se homenajeara a Larrañaga con el sonido de las sirenas y con los efectivos haciendo el gesto de la venia para despedir al ministro. Varias Jefaturas de Policía del país realizaron videos mostrando cómo se iba desarrollando ese homenaje. Los uniformados, a su manera, despidieron a su jefe que, según coinciden muchos jerarcas policiales, “dejó su huella”.

La frase que quedó instalada: “Hay orden de no aflojar”

“Hay orden de no aflojar”. Esas palabras que era usadas de forma recurrente por el ministro Jorge Larrañaga, fueron tendencia en la red social Twitter. Ayer uno de 19 los jefes de Policía pidió que se haga un “sticker” en WhatsApp para mandárselos a sus subalternos y eternizar así esas palabras. Varios jerarcas indicaron a El País que esa será, de aquí en más, una de las premisas de cada Jefatura de Policía del país. Usarán, dijo, la frase “hay orden de no aflojar” para incentivar a la Policía en la persecución criminal.



Nicolás Martinelli, hoy asesor del presidente Luis Lacalle Pou, compartió en sus redes un video de un acto de hace dos años donde se ve a Larrañaga haciendo referencia a eso mismo. “Me parece que hay que impartir la orden, la orden que siempre preside nuestros actos, que nos da alegría, fortaleza, nos tonifica, que nos determina, que nos proyecta, que nos impulsa... que es la orden de no aflojar. ¡De no aflojar, de no aflojar!”, se lo escucha decir al hoy fallecido líder. Luego de que Luis Lacalle Pou confirmara que Luis Alberto Heber sustituiría a Larrañaga, el nuevo ministro escribió en Twitter: “Hay orden de no aflojar”.