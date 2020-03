Larrañaga: "Que hagan el malabarismo que quieran" si no afectan "la paz y convivencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aseguró que "no son ciertos algunos de los hechos que se están alegando" referentes a los operativos policiales que se iniciaron en la primera semana del nuevo gobierno.

"Seguramente en las próximas horas vamos a tener más elementos con respecto a los procedimientos, pero no son ciertos algunos de los hechos que se están alegando", indicó el ministro y agregó: "Estaremos (abiertos) a lo que la Justicia investigue y le aportaremos todos los elementos que la Justicia requiera".

Larrañaga se refirió además a los dichos de algunos dirigentes del Frente Amplio en rechazo a la forma en que se están realizando los operativos como por ejemplo la candidata a la Intendencia Carolina Cosse, el senador por el MMP y el actual intendente Christian Di Candia.

"Yo creo que han salido un conjunto de representantes importantes de la oposición a emitir juicios que me parecen absolutamente aventurados, totalmente fuera de lugar, creando una suerte de situación en donde se pretende colocar a la Policía como que está abusando de su prorrogativas y eso no lo podemos aceptar, pero esto es una cuestión de probar las cosas", indicó.



El ministro indicó que se están "recogiendo las pruebas" que tienen y que van a aportar: "Tenemos la tranquilidad de que las órdenes impartidas han sido órdenes en la línea de lo que nos confiere la Constitución y la ley de procedimiento policial".



El jefe de la cartera hizo referencia además al episodio denunciado en San José entre policías y artistas callejeros. "Que hagan el malabarismo que quieran hacer en tanto y en cuanto no incursionen en situaciones como las que acontecieron: riñas denunciadas por los vecinos, con la presencia de machetes que constituyen un verdadero peligro para la población en el ámbito de esa reyerta que se estaba dando en esos momentos".



"Nosotros no vamos a ir en contra de nadie, pero nos parece que hay que respetar la paz pública y la convivencia", agregó.

Operativo por pasta base

En otra línea Larrañaga anunció que a partir de mañana miércoles se iniciarán operativos para cerrar bocas de pasta base. "Mañana vamos a estar lanzando un operativo en Jefatura de Policía, con el jefe de Policía y todos los sectores que están apoyando para llevar adelante este tipo de acciones".



"Estuvimos haciendo un repaso de las principales acciones del Ministerio del Interior en lo que hace a procedimientos, situación de cárceles, lucha contra las bocas de pasta base, que va a ser también uno de los objetivos inmediatos del Ministerio del Interior en todo el país", indicó.



"Focalizarnos en las bocas de pasta base como un combate muy firme, conjuntamente con el de narcotráfico", es una de las prioridades, "porque nos parece que es una de las misiones fundamentales", aseguró.



Larrañaga indicó además que "la Dirección de Investigaciones y todo lo que significa la dirección correspondiente de drogas estará en línea con continuar con una tarea que no puede admitir bajo ningún punto de vista pausas o disminución del esfuerzo como incluso reconoció el gobierno anterior, que (dijo que) un poco había bajado la guardia"



"Nosotros no vamos a bajar la guardia en ninguno de los sentidos en la lucha contra el narcotráfico y en esa línea vamos a seguir desplegando nuestros recursos humanos", agregó.