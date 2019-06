Larrañaga: “Voy a ganar la interna y seré el próximo presidente”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Larrañaga se muestra como el candidato blanco de mayor experiencia para liderar a la oposición y sacar al Frente Amplio del gobierno. En su gira final por el norte del país, apeló a su trayectoria política de tres décadas, para diferenciarse de Luis Lacalle Pou y Juan Sartori. Sostuvo que es el momento de “elegir bien” porque el país “no aguanta” un cuarto gobierno de izquierda.

“Estoy convencido de que voy a ganar la interna y que seré el próximo presidente de los uruguayos. Somos lo que somos y ustedes me conocen desde siempre, no nos encontramos en un frasco, en un aviso publicitario enlatado. Tampoco nos escondemos detrás de un ‘call center’ haciendo preguntas. Estamos simplemente acompañados por ustedes, por los principios, por la dignidad arriba y el regocijo abajo” expresó el líder de Alianza Nacional en la recta final de las elecciones internas.



“Ustedes saben que he peleado toda mi vida, no somos aves de paso” insistió exhortando a pelear voto a voto de cara al domingo 30 de junio.



El precandidato llegó a Rivera tras cumplir un multitudinario acto en Tacuarembó junto a Wilson Ezquerra. Antes del mediodía concurrió a depositar una ofrenda floral al pie del monumento a Aparicio Saravia ubicado en la plaza internacional a pocos metros del límite territorial con Brasil. Saludó efusivamente al autor del monumento ecuestre a Aparicio Saravia en Masoller y abrazó a un funcionario municipal que llegó desde Paysandú a acompañarlo. Luego encabezó un acto frente al estadio Atilio Paiva Olivera en una ciudad que en medio de un día de calor atípico para la época del año, se mos-tró desbordada de turistas norteños.

A propósito de la frontera y de la cumbre entre Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, Larrañaga cuestionó la política exterior de la administración Vázquez “porque ha sido un club de amigos con afinidades ideológicas y lamentablemente no se priorizó el interés de los uruguayos. Hay que llevar adelante una inserción internacional totalmente diferente” señaló.



Larrañaga considera que a diferencia de lo que dicen las encuestas, se encuentra “sólido” y con “confianza” de que el electorado pondrá sobre la balanza la trayectoria de cada precandidato antes de elegir quién representará al Partido Nacional en octubre.



“Estamos teniendo un respaldo que se ha visto incrementado notoriamente, se nota en todos lados” señaló al pie del monumento a Saravia y a pocas horas de iniciar una recorrida por el litoral del país, donde Alianza Nacional se hace más fuerte.

Dijo que para lograr el cambio, confía en su trayectoria de 30 años en la política, 20 años como senador y diez como intendente. “Me baso en la firmeza que hemos ejercido con un liderazgo claro y contundente, haciendo la revolución de la lapicera cuando nadie se animaba. Sin un solo acto de violencia, sin quemar una cubierta y sin cortar una calle, reunimos a miles de vecinos a lo largo y ancho del país, para llevar adelante un plebiscito contra el cual ahora se permite que el aparato del Estado se tire ideológicamente contra esta iniciativa”, expresó haciendo alusión a las críticas desde el oficialismo y desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.



El dirigente blanco insistió en que “ya no se soporta” la posibilidad de un cuarto gobierno del Frente Amplio. “Se agotó, porque la izquierda con plata, despilfarra y se torna neoliberal. La izquierda sin plata, pone impuestos y se radicaliza, por eso el país no aguanta un cuarto gobierno del Frente” dijo con énfasis Larrañaga.



En conferencia de prensa previa al acto, consideró que una victoria de Juan Sartori en la interna “es de ciencia ficción porque no se va a dar” sostuvo cuando fue consultado acerca de la opinión del precandidato colorado Ernesto Talvi en cuanto a que se reservará el apoyo a los blancos para el balotaje si finalmente gana Sartori. Añadió que la formula blanca para octubre “emergerá de la convención”. “No andamos con cambio chico” dijo sobre la probable denuncia a Sartori por usurpar el eslogan de la campaña vivir sin miedo. “Nuestra opinión está resumida de manera contundente en la carta que publicamos el 16 de junio, todas las respuestas están ahí” sostuvo acerca de las polémicas suscitadas con Sartori.

Wilsonismo.

El líder de Alianza considera que es tiempo de tener una oportunidad porque al país lo han gobernado todos los partidos políticos, pero no el Wilsonismo y exhibió sus diferencias con el Herrerismo.



“Se diferencia en la inclusión, en la participación y en el humanismo. El gran proyecto wilsonista se desarrolla en lo local, en una fuerte descentralización, en la defensa del aparato productivo nacional, en todo lo que refiere al trabajo y las políticas activas. Por eso sostenemos con firmeza y contundencia que es necesario subsidiar el trabajo, para no tener que subsidiar la pobreza” expresó Larrañaga.



El senador Daniel Camy dijo que para decidir el voto “es necesario ver la trazabilidad, la historia de vida” de cada precandidato y dijo que Larrañaga “es el único capaz de interpretar un país que no es igual en Montevideo e interior. Tenemos un país chico, constituido de realidades distintas” expresó Camy. El diputado Jorge Gandini, advirtió que se está ante una instancia crucial. “Los blancos estamos eligiendo al hombre capaz de hacer la transformación; es ahora o la vamos a pasar mal”, dijo.

Larrañaga torea a Cosse pre debate

El líder de Alianza Nacional hizo referencia a que el debate que mantendrá el próximo martes ante la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, en canal 4, le permitirá “mostrar dos modelos distintos de país”.



“Siento que represento el pensamiento de los nacionalistas, pero también represento un modelo profundamente democrático que se afilia a la República y no a principios de un efímero y ya esfumado club de chavistas en América Latina que han fracasado” adelantó Larrañaga sobre la instancia televisiva de la próxima semana desafiando a la única mujer que compite por ser candidata a la Presidencia. Dijo que los debates “se dan en forma natural en todo el mundo” y se mostró partidario de apoyar una instancia de modificación legislativa “porque hace a la transparencia de la democracia”. “Votar es gobernar, es participar y decidir y la gente debe tener acceso a la confrontación de ideas y de proyectos de país porque si no, la política termina siendo un carnaval de eslóganes y jingles” señaló el líder de Alianza Nacional.



En estos momentos el Frente Amplio negocia con Fernando Amado retoques a un proyecto de ley presentado por este cuando ocupaba una banca por el Partido Colorado para hacer obligatorios los debates entre candidatos a presidente.