Larrañaga: "Para el Frente Amplio es imposible conformar una coalición"

Jorge Larrañaga, candidato al Senado por el Partido Nacional e impulsor del plebiscito "Vivir sin miedo" que propone medidas para reformar la Constitución en materia de seguridad, se expresó a través de un comunicado en el que definió al Frente Amplio como la "coalición imposible".

"El próximo 27 los uruguayos tenemos que decidir entre dos futuros posibles. Uno, es la prolongación de un modelo probadamente fracasado. La continuidad de un presente decepcionante. Otro, será construido en base a la confluencia de quienes queremos mejorar las cosas. Es absolutamente claro que Uruguay precisa un cambio. Hay que arreglar lo que rompieron.

El cambio no puede provenir desde el continuismo. Hay que construir el posfrentismo y esa construcción tiene que estar basada en la integración de visiones diferentes, distintas pero no opuestas. Esas visiones tienen que ser capaces de confluir. Quien mejor está capacitado para llevar adelante esa misión es el Partido Nacional. El escenario que viene, el posfrentismo, es escenario de construcción de acuerdos parlamentarios entre varios partidos", señaló el líder de Alianza Nacional.

"El Frente Amplio no puede ofrecer ese escenario. El Frente Amplio no puede gobernar sin mayoría propia. Su coalición interna tiene un diseño tal que es excluyente. Si Daniel Martínez propone una coalición hacia afuera, se queda sin coalición hacia adentro. Martínez no puede decir con quién aspira a gobernar sin que algún socio interno se subleve. Pero más aún, no puede sugerir que va a gobernar con otros partidos (más allá de que no es creíble porque nunca lo hicieron) si no que, para acordar con algún partido de la oposición, debería romper en mil pedazos su programa de gobierno. Es que quienes estamos en la oposición tenemos un rumbo distinto al que ha llevado adelante y propone continuar el Frente Amplio. Si quienes estamos en la oposición sostenemos que el país no soporta más impuestos y el programa del Frente propone más impuestos, si quienes estamos en la oposición sostenemos la necesidad de reformar la educación y el Frente propone más de lo mismo, si quienes estamos en la oposición queremos cambiar la política de seguridad y el Frente quiere mantenerla, es contundentemente claro que el Frente y Martínez no serían capaces de lograr acuerdos que aseguren una gobernabilidad hija de acuerdos parlamentarios sólidos".



Larrañaga insistió en que "para el Frente Amplio es imposible conformar una coalición" y que "es el Partido Nacional quien tendrá la responsabilidad de articular un nuevo estilo de gobierno junto a otros partidos".

"Es el Partido Nacional el que va a conformar un gobierno de integración de visiones distintas pero no contrapuestas, distintas y complementarias. El Partido Nacional es la alternativa y la alternancia", finalizó.