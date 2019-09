Larrañaga: "El Frente Amplio deja una terrible herencia a la sociedad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Está absolutamente convencido que el Frente Amplio perderá las elecciones y que el próximo presidente será su correligionario Luis Lacalle Pou. Él se identifica en el papel de “fuerte fiscal del gobierno”. Sostiene que el oficialismo se aburguesó y sus integrantes pasaron de revolucionarios a burócratas. Pronostica que la inseguridad seguirá agravándose y reivindica la reforma constitucional para revertir el fenómeno.

-¿Dónde se ve el 2 de marzo del año que viene?



-Luego de acompañar el día anterior la ceremonia del nuevo presidente -que va a ser del Partido Nacional- me veo respaldando a ese gobierno desde el Parlamento. Ahí me veo. Porque además vamos a tener dos buenas noticias: que ganó el Partido Nacional, y la segunda es que se fue el Frente Amplio.



-Y en ese triunfo, ¿no se ve integrando un gabinete blanco?



-Yo voy a ser lo que el propio doctor Lacalle Pou pidió: un muy fuerte fiscal del gobierno. En mi vida política nunca ocupé un cargo que no sea por elección del pueblo. Vamos a luchar con entrega y disposición para el triunfo del Partido Nacional, que es la alternativa superadora del Frente Amplio, cuyo modelo está agotado, fracasado y que desaprovechó una bonanza económica de 15 años.



-Al ser una figura dentro del Partido se podría suponer que aspiraría a formar parte del Poder Ejecutivo. ¿Su respuesta es porque no se lo plantea, o para dar libertad de acción al candidato?



-No necesito darle libertad al candidato porque el candidato ya la tiene. Nunca voy a condicionar a un gobierno de mi partido…



-La pregunta apunta a saber si en lo personal a usted le gustaría ingresar a ese Ejecutivo.



-Lo que más deseo -y lo cambio por cualquier cosa- es el triunfo del Partido Nacional. El partido tiene que tener toda la libertad para poder conformar coalición. Hay una hoja de ruta de la oposición y no la hay desde el partido de gobierno.

Jorge Larrañaga. Foto: Francisco Flores

-¿Y esa búsqueda de aliados dentro de la oposición la ve sencilla? No es lo mismo negociar con Manini Ríos de Cabildo Abierto, que con el colorado Talvi.



-Seguramente no. Son competidores cooperantes. Y está bien y normal. Pero tenemos posibilidad de conformar alianzas. Cosa que Daniel Martínez no. Si Martínez propone una coalición con los de afuera, se le termina la coalición con los de adentro. ¿Con quién va a gobernar Martínez y el FA si gana la elección sin mayorías parlamentarias? Es una pregunta esencial. Si intenta una coalición con los de afuera del FA se le quiebra la coalición en la interna. Van a tener una pugna interna en el Frente donde se va a radicalizar sí o sí. ¿O acaso alguien puede dudar un minuto que los sectores radicales van a ser mayoría dentro del Frente? ¿Alguien puede dudar que el Partido Comunista y el MPP van a ser mayoría? ¡Nadie!

-Sin embargo en el FA sostienen que la oposición se radicaliza con propuestas como la que usted impulsa, que la catalogan de una reforma “facha”.



-Es un absurdo más grande que el Estadio Centenario. Por el argumento contrario: ¿entonces ser flexibles con los delincuentes, ser tolerante con el actual estado de cosas, es de izquierda? Así que cuidar a los uruguayos, y plantear instrumentos para combatir al narcotráfico, tener allanamientos nocturnos con más garantías que los diurnos, cumplir las penas, es de derecha? ¡No! Es de justicia, es de autoridad. Este país se ha vaciado de autoridad. Porque el FA, teniéndola no la ejerce. El partido de gobierno aprobó -por una inmensa mayoría- patrullar las fronteras con militares. Sigue sin reglamentarla, y no lo hace por sus líos internos y porque si lo hace le da la razón a Larrañaga, que quiere utilizar militares en función de policía. Calificar a nuestra reforma de esa manera es una falta de respeto con más de 400 mil ciudadanos que firmaron. Es una falta de empatía con las víctimas de la delincuencia.



-¿Para usted estamos en una situación límite con la seguridad?



-Estamos en una situación gravísima. ¡Gravísima! Que hayan aparecido sicarios, las guerras de pandillas en barrios. El escenario es muy complicado. Y además -no quiero que acontezca lo que voy a decir- pero yo creo que esto se va a agravar. ¡Lamentablemente se va a agravar! Estamos viendo homicidios múltiples, abusos, violaciones. Acá tenemos un país patas para arriba, que no nos damos cuenta de cómo estamos debilitando, fracturando y fragilizando el clima de convivencia entre los uruguayos.



-¿La reforma frena ese agravamiento?



-Son necesarias policías educativas, sociales y de rehabilitación. No creo que la reforma sea toda la solución. La reforma agrega algunos instrumentos en donde la línea de la sociedad necesita que paremos esto. Hay que frenar este clima. No es una solución de izquierda ni de derecha. Porque nunca puede ser de izquierda y derecha cuidar a los uruguayos. En materia de seguridad el gobierno en este momento es un Estado fallido.



-Si se aprueba la reforma, ¿qué espera de esa guardia militar?



-No pretendemos andar con las tanquetas y los militares paseando con una ametralladora por todos lados. Va a tener un adiestramiento con fines policiales. De la misma forma que pasaron más de 3.000 efectivos del Ministerio de Defensa al de Interior en 2011, en pleno gobierno de (José) Mujica, y no pasó nada de lo malo que ahora dicen que puede pasar. Sus críticas les faltan el respeto y desprecian a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Se ponen etiquetas ideológicas en función de sucesos que ocurrieron hace 50 años.

Jorge Larrañaga. Foto: Francisco Flores

-¿Es necesaria más mano dura?



-Mano firme y mano justa con la ley es lo que la gente está reclamando y lo que se necesita. El asesor del candidato presidencial del Frente, Gustavo Leal, poco menos que también está en contra…



-¿Está dispuesto a debatir en este tema?



-Ya he dicho que sí. (Javier) Miranda, como presidente del Frente Amplio debería debatir para defender el tema de seguridad de estos 15 años de gobierno frentista. Creo que no quiere. Disparó pa’l monte. Pero Miranda y Leal son (el ministro Eduardo) Bonomi. Son lo mismo.



-Desde que Leal tomó un rol más activo se han dado operativos para desarticular bandas cómo Los Chingas.



-¡Pero por favor! Es para la televisión. ¡Vamos! Operativos televisados. Mientras tanto hay que avisarles que se les pasaron cinco toneladas de droga por el puerto y aeropuerto. ¿Pasó algo? No, no pasó nada.



-¿Ve al FA en su campaña electoral más complicada?



-Es la elección donde va a perder el Frente. No solamente la tiene difícil.



-¿Y siente que es la más fácil para los blancos?



-Por el contrario: fácil no hay nada. Opino que la buena noticia para el país es que el Frente Amplio se va. Ese sentimiento generalizado en la sociedad uruguaya está fuertemente impreso. Estoy convencido. Se ve a la fórmula del aparato político fracturada. Anda bailando por algún lado. Algunos ministros diciendo cosas increíbles como la señora Muñoz con lo de rosaditos verdosos…



-¿Para usted eso es agraviante? ¿Lo siente como un insulto?



-No insulta quien quiere, sino quien puede. Ella degrada la discusión política. El Frente se aburguesó y pasó de ser revolucionario a burócrata. Se acomodaron ellos y no acomodaron al pueblo. Están prendidos de la teta del gobierno.



-La defensa oficialista muestra los 15 años de crecimiento económico y una serie de cambios sociales.



-No voy a ser tan ciego y tonto de pensar que todo lo que hicieron, lo hicieron mal. Pero tenemos casi 5% de déficit, y eso es un desastre. Administraron de manera bochornosa porciones enteras del gobierno y es indiscutible. Tuvo que renunciar por primera vez en la historia un vicepresidente de la República, que terminó siendo procesado por la Justicia. También un ministro de Economía, un presidente del Banco República. En educación los guarismos son imposibles de analizar. La inseguridad es galopante. Si el gobierno tiene un haber, el Frente le deja una terrible herencia a la sociedad. Nosotros vamos a tener una tarea compleja, pero vamos a ser capaces de recuperar a la sociedad uruguaya.