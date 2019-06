Larrañaga: El FA fundió al Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato presidencial blanco Jorge Larrañaga fue lapidario al evaluar el estado de la economía del país. “Después de 15 años de gobierno, después de 16 años de crecimiento, el Frente Amplio va a entregar la llave de un país fundido. Fundieron el país”, aseguró el legislador.

En uno de sus habituales editoriales, Larrañaga opinó que en el gobierno “han sido imprudentes, negligentes y dilapidadores. Son culpables de colocar al país en rumbo de crisis. Hay que evitarla a toda costa. Si no reaccionamos sacando al FA, entramos en zona de riesgo inminente”.



A juicio del legislador “es evidente la necesidad de fijar una regla Riscal estricta, que requiera mayorías especiales para su alteración”.



Larrañaga explicó que convocó a toda la oposición a asumir el compromiso de fijar una regla. “Tenemos que mostrar desde la oposición que hay un modelo distinto al FA. Como lo quisimos hacer con la seguridad, demostrar que se pueden hacer las cosas bien distintas”.

Negativa.

Larrañaga recordó que los candidatos frenteamplistas dicho que no quieren una regla fiscal, e incluso Astori ha dicho que prefiere “la actual”. “Claro, si con esa regla nos ha dejado un agujero de 4,8 puntos de PIB -2.700 millones de dólares”.



Coincidiendo con Luis Lacalle Pou, el líder de Alianza Nacional, sostuvo que “ya sabemos que el modelo del FA que se viene -si gana- es de mayor cantidad de impuestos. En 2014 prometieron no poner impuestos -y los pusieron-, ahora han confesado en su Programa de Gobierno que van a poner más impuestos. Ante esa confesión, no se necesita más: queda sabiendo quien vota al FA, que vota por más impuestos.