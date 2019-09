Larrañaga sobre el FA: "Se animan a prometer lo que habiendo tenido 15 años para hacer incumplieron"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder del sector Alianza Nacional, el senador blanco Jorge Larrañaga, publicó este viernes una carta en la que apuntó contra el Frente Amplio, y señaló entre otras cosas que "es falso que la elección sea entre oligarquía y pueblo porque no son el pueblo, pueblo somos todos", en referencia a las declaraciones de Graciela Villar, compañera de fórmula de Daniel Martínez.

La carta -publicada en el sitio web de su sector y titulada "Se van"- comienza diciendo que "el desespero en el gobierno es grande" cuando faltan 30 días de las elecciones nacionales, por los ataques en especial contra el candidato de su fuerza política Luis Lacalle Pou, aseguró.



En el texto destacó que a "los portavoces" del oficialismo les dieron "un manual con palabras clave: oligarquía, La Tahona, British, Macri, por supuesto no puede faltar la derecha", enumeró. Consideró "consignas sin sustento y falsas dicotomías que abrevan de la visión maniquea que promueve el Frente Amplio".



Destacó que esta "política del enchastre" ya no es "creíble" para los uruguayos. Además, llamó a los dirigentes del Frente Amplio de "rompe récords" por "hacer perder plata a un casino, con Bengoa y compañía" y "fundir" Pluna. Además, apuntó contra la gestión de Ancap, "que la dejaron al borde de la quiebra y que hubo que capitalizar con US$ 800 millones", así como señaló "los récords de delitos como rapiñas y homicidios y un incremento de la violencia a la que no saben cómo ponerle freno".



"Han dilapidado la bonanza y han aumentado el déficit llevándolo a límites críticos", escribió Larrañaga, quien además señaló: "Si un gesto político hiciera falta a una fuerza política, es un mea culpa del Frente Amplio por todo lo mal que han hecho".



El líder de Alianza Nacional dijo: "Se animan a prometer para los próximos cinco años lo que habiendo tenido 15 para hacer, incumplieron", en referencia a los gobiernos del Frente Amplio.



Remató que el oficialismo "en lugar de elegir el sensato camino de irse silbando bajito, han elegido el camino de la confrontación, aferrados al sillón, desesperados porque sin duda, saben que el pueblo uruguayo decidirá sacarlos".