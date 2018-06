Larrañaga: “Como no existe voluntad política, entonces que vaya en la Constitución”

El Senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga se encuentra realizando una gira por el norte del país para el lanzamiento de la campaña por la reforma constitucional “Vivir sin miedo”. En ese marco, el legislador dijo con referencia a los comentarios generados desde ámbitos oficialistas que percibe que esta iniciativa ya es una campaña de la gente. “No de Larrañaga, no de un sector político”, indicó.



El líder de Alianza Nacional exhortó a la clase política “a terminar con los complejos, siempre estamos etiquetando las cosas, las acciones de los hombres, de los gobiernos y de las personas en un país en donde desde una punta uno de los componentes más importantes de la guerrilla en su momento, dicho como un hecho objetivo, terminó siendo por mandato popular presidente de los uruguayos”.



“Como no existe voluntad política, entonces que vaya en la Constitución”, acotó Larrañaga sobre los cuestionamientos que recibe su iniciativa desde el gobierno y desde su mismo partido.



Durante su visita a Salto este viernes, Larrañaga se reunió con el senador del Partido Colorado Germán Coutinho en su casa. En esa oportunidad el ex intendente firmó la papeleta en apoyo a la campaña de reforma de la Constitución “Vivir sin miedo”.



El líder de Alianza Nacional e impulsor de esta iniciativa dijo que su colega lo ha hecho a título personal y sin involucrar a su partido, “lo mismo que lo están haciendo otros dirigentes que no son de mi partido”, subrayó.