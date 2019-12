Larrañaga dijo que desde el 1 de marzo "se va a ver más la policía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Larrañaga, designado ministro del Interior del próximo gobierno, estuvo el lunes en Telenoche y se refirió a su objetivos en la cartera. "Nosotros vamos a declarar la emergencia en materia de seguridad. Es una suerte de definición de cómo vamos a tomar el tema del trabajo del Ministerio del Interior que no será solo del Ministerio del Interior. Vamos a conversar con la Suprema Corte de Justicia, vamos a hablar con el fiscal de Corte, vamos a hablar con el Ministerio de Desarrollo Social. También hay ingredientes vinculados al tema de la educación", valoró.

"Tendrá que haber un cambio en la actitud de la policía, en el respaldo de la policía, en la firmeza de la aplicación de la ley para defender a la ciudadanía para decir que se termina la impunidad de la delincuencia porque genera el miedo de la gente honesta. Vamos a tener una actitud muy firme. La vara tiene que ser la ley", agregó.

Este martes en diálogo con Sarandí, Larrañaga ahondó sobre este tema y dijo que a partir del 1 de marzo "se va a ver más la policía". "Va a ser una orden expresa y clara. El policía tiene que ser respaldado", agregó.

Asimismo explicó que hará hincapié en "más presencia policial, revitalizar las comisarías y un tratamiento integral del sistema penitenciario".

En la misma emisora, remarcó que "se han venido sumando políticas sociales débiles, fracasos de la política educativa y en materia de seguridad que en la sumatoria de todo eso tenemos esta situación".

Larrañaga contó en Telenoche que cuando el presidente electo Luis Lacalle Pou le ofreció este cargo, lo tomó "porque es un deber y porque tengo cuatro hijos y tengo la obligación de hacer un enorme esfuerzo para terminar con esta sociedad en descalabro".

Consultado sobre si comparte la frase de Guido Manini Ríos "se terminó el recreo", contestó: "Hay que parar. Hay que tener la firmeza de decir 'esto se terminó'. Yo no voy a escoger frases. Sí digo: mano firme, mano justa, la policía se respeta, la autoridad se tiene que imponer porque deriva de la ley".

El líder de Alianza Nacional reconoció que no hay artículos de la reforma constitucional "Vivir sin miedo", que él impulsó y no fue aprobada en octubre pese a tener un alto porcentaje de adhesión (46,7%), que formen parte de la ley de urgente consideración que propondrá Lacalle Pou. "Los artículos se están tratando, el propio Lacalle ha expresado que después de fin de año se va a retomar el trabajo con los contenidos. En lo que hace a nuestra propuesta, no hay artículos", señaló.