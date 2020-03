Larrañaga sobre darle custodias a Bonomi y Vázquez: "Legalmente no hay obligación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La semana pasada Jorge Vázquez, mientras actuaba como ministro del Interior en funciones tras la renuncia de Eduardo Bonomi, señaló que el actual ministro Jorge Larrañaga les había informado que desde el 1 de marzo, con el cambio de gobierno, iban a dejar de tener custodias.

"Una de las cosas que nos ha planteado el doctor Larrañaga es que las custodias cesan el día 29. No voy a tener más custodias. Yo también he recibido muchas amenazas y desde el año 2005 estoy al frente de la lucha al narcotráfico en el Uruguay (...) No hay antecedentes de esto, pero tampoco hay antecedentes de que ningún ministro se fuera amenazado, ni tampoco hay antecedentes de que se hubiera hecho un combate al narcotráfico como se ha hecho desde el año 2005 en adelante", explicó.

Este miércoles, Larrañaga se refirió a este hecho y remarcó: "Legalmente no hay obligación de proporcionar custodia, vamos a ser claros en ese tema porque sino la cosa se quita del centro de discusión".



De todos modos, aclaró: "Nosotros, pese a ello, convenimos con el propio exministro, hoy senador de la República (Eduardo Bonomi), que íbamos a otorgar un par de funcionarios policiales para su custodia, que van a salir en régimen de pase en comisión".

Con respecto a la situación de Vázquez, el actual ministro dijo que todavía no hay una definición pero que se está analizando.

"Tenemos que ver el análisis de riesgo, el tema de las disposiciones legales y tenemos que analizar también el contexto general porque queremos saber en el marco general cuántos efectivos policiales están cumpliendo funciones de custodia, cuántos vehículos están en otras dependencias que no son del Ministerio del Interior", señaló.

"Yo soy administrador de los bienes de la sociedad y del Ministerio del Interior, fui diez años intendente municipal de Paysandú y conozco bien lo que significa y la responsabilidad que significa administrar los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos", finalizó.