Larrañaga: "Un cuarto gobierno del Frente Amplio supondría un punto de no retorno"

En las carreras de caballo el “favorito”, el “enemigo” y la “sorpresa” se definen antes que suene la campana de largada. En la interna blanca el “favorito” y el “enemigo” estaban claros desde hace tiempo. Pero la sorpresa apareció, casi, a último momento. Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga eran los precandidatos nacionalista con más chances a ganar la contienda. La aparición del millonario Juan Sartori entreveró e incomodó la elección.

Y cuando un pingo se ve amenazado, y arremete en la recta final, los turfistas lo definen como una “guapeada”. Así se plantó ayer el senador Jorge Larrañaga frente a un grupo de empresarios.

Es que el líder de Alianza Nacional se muestra confiado de ganarle a Sartori -quien lo supera en todas las encuestas de opinión pública- y buscar el triunfo ante Lacalle Pou. Por eso el discurso en el desayuno de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) fue firme, enfático. Incluso fue ciertamente rudo al pronunciar sus palabras.

Su tenacidad discursiva fue tal, que llegó a tirar la copa de agua del estrado al golpearlo con su puño. “Creo que no va a ser el único vaso que voy a romper”, dijo logrando la complicidad del público. Y no se equivocó sobre el final volvió a tirar la copa de repuesto que le acercaron.

Larrañaga no aludió a ninguno de sus competidores ni adversarios. Al menos directamente. Pero gran parte de su contendió buscó diferenciarse de Sartori. Este nuevo jugador inesperado para los blancos que llegó con una forma de hacer política ajena al sistema político uruguayo por ahora.

“¿Quién es Juan Sartori?”, fue el eslogan inicial del multimillonario como forma de presentarse a la sociedad. Ayer, Larrañaga recordó que todos lo conocen. Que no necesita presentación. Que es muy probable que la mayoría de los presentes tengan su número de teléfono personal. Y que nadie puede poner en duda los esfuerzos por la vida nacional que ha realizado durante su carrera.

Pero la firmeza y énfasis de su discurso con el puño cerrado no fue obstáculo para las emociones. Y es que el senador, blanco, de 62 años, cuatro hijos, al que apodan “el guapo” por su dureza emocional dejó quebrar la voz y aguar sus ojos con algunas lágrimas.

“Voy a expresar con contundencia que me siento profundamente orgulloso de mi condición política. Yo no creo en esa antinomia entre la nueva y la vieja política. ¡Eso es mentira! Lo que creo -firmemente- entre la mala y la buena policía”, expresó logrando los aplausos de la platea empresarial. “Y hay muy buena política en todos los partidos políticos del Uruguay. Y eso es lo que defiendo firmemente. Con una convicción férrea”, agregó el líder de Alianza Nacional.

Este discurso llega en la recta final de una campaña donde la interna del partido nacional se le hizo cuesta arriba según las encuestas de opinión pública. Larrañaga expresó tiempo otras que tenía poco dinero para financiar la larga carera, y que la exitosa recolección de firmas para modificar la Constitución con medias de seguridad le había costado varios pesos.

Es que la entrada en la escena blanca de Sartori lo desplazó del cómodo segundo lugar que tenia para disputarle la elección a Lacalle Pou. Pero Larrañaga confía en su liderazgo y dice que ganará la elección.

Para los dirigentes de Alianza Nacional, que las elecciones internas del domingo 30 de junio no sean obligatorias, hace que las estructuras partidarias se conviertan en claves. Ahí los soldados de “el guapo” tienen ventaja sobre Sartori. El joven empresario es debutante y ha construido su figura, financiando la campaña con dinero propio.

“Lo que espero es que ese día llueva y truene a mares”, comentó un dirigente de Alianza. Es que entienden que una baja votación los favorece: sus militantes trabajarán firmemente para facilitar la llegada de los ciudadanos a los circuitos de votación. Y la lealtad con una de las corrientes históricas blancas es mayor a la de un sector en formación.

Ayer Larrañaga recordó que “el wilsonismo” -ala blanca que el líder de Alianza busca representar- es el sector del Partido Nacional que no le ha tocado estar en el gobierno nacional. Una forma de decir que no se le puede reclamar viejas cuentas.

Juan Sartori se afianzó como el segundo en la lista de precandidatos del Partido Nacional. Foto: El País

“Pertenezco al wilsonismo: humanista, libertario inclusivo, desarollista, descentralizador y generador de igualdad de oportunidades. Un proyecto de desarrollo. Es el que no ha gobernado en nuestro país, es el mejor proyecto. Es el remedio para algunas enfermedades; que necesita suturar heridas profundas en nuestro tejido social”, opinó el precandidato.

Su carta fuerte a nivel programático está en materia de seguridad. En ese plano es crítico de la gestión frenteamplista.

“Es un tiempo de cambios drásticos, fuertes, muy radicales”, dijo y se plantó en contra del “Nuevo impulso”: eslogan electoral de Daniel Martínez. “El nuevo impulso hay que dárselo a ellos para que se vayan luego de las urnas”, declaró logrando otra vez el aplauso.

Es que para Larrañaga el Frente Amplio llegó “enamorado del pueblo” y hoy -a su entender- “terminaron emborrachados de poder”. “Yo soy muy claro, muy contundente y muy frontal. Mi responsabilidad es ser claro con ustedes. Un cuarto gobierno del FA supondría para la sociedad uruguaya un punto de no retorno”, expresó el precandidato blanco.

“Vázquez no puede negar la cadena nacional” Ante la confirmación del plebiscito por la campaña “Vivir sin miedo”, Larrañaga solicitó formalmente la cadena nacional para informar a la población sobre la convocatoria a las urnas. “Yo creo que no tiene ninguna forma de decir que no porque no le pertenece al señor Vázquez la cadena de radio y televisión, le pertenece a los uruguayos. (Él) ha utilizado los medios de prensa a su antojo, realmente de manera lamentable”, opinó el senador blanco.

“Voy a todos los reportajes y acepto todas las preguntas”

El precandidato de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, fue objeto de “campaña sucia” en los últimos días. El legislador remarcó que no va a dejar que “jodan” con el Partido Nacional. Por eso prepara una denuncia penal. Aclaró que no puede acusar a nadie porque no tiene pruebas.

“Con el partido no se jode. El escudo no es una lata ni la bandera es un trapo. Somos el partido de las leyes con historia. Y de aquí no vamos a aceptar cualquier cosa, no estoy acusando a nadie. Que no se interprete luego. Al que le quepa el sayo que se lo ponga”, declaró con gran énfasis.

Pero de inmediato dejó entrever alguna pista hacia dónde iban dirigidas sus sospechas.

“Vamos a juzgar a la buena democracia, la buena política, a participar en todos los ámbitos como lo hacemos nosotros. Yo no he rehusado un solo reportaje, voy a todos los reportajes. Acepto todo las preguntas y todos los interrogatorios. Nunca le dije a un periodista de esto pregúntame y de esto no me pregunte. Siempre he tenido una actitud de respeto”, expresó.

El precandidato Juan Sartori ha cancelado y evitado algunas entrevistas.