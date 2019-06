Larrañaga cruzó a Cosse por reforma constitucional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ayer se produjo un nuevo cruce entre Jorge Larrañaga y un precandidato frenteamplista por la propuesta del nacionalista de reformar la Constitución para mejorar normas vinculadas a la seguridad. Esta vez fue con Carolina Cosse quien sostuvo que si la reforma se consagra hará todo lo posible para no sacar militares a la calle. “No estoy de acuerdo con la reforma que propone Larrañaga. Ahora bien, una vez que la voluntad popular se exprese, haré todo lo necesario para que no haya que llegar a tener a los militares en la calle”, dijo la precandidata oficialista en el programa Buen Día Uruguay de Canal 4.

El jueves Daniel Martínez, el favorito entre los candidatos frenteamplistas, dijo que de llegar a ganar la carrera por el sillón presidencial le diría “gracias, muy amable” a la posibilidad que el Ejército salga a la calle a reforzar la seguridad.

Uno de los puntos de la reforma que impulsa Larrañaga es crear una Guardia Nacional que pueda trabajar en materia de seguridad pública, conjuntamente con el Ministerio del Interior, y que esté integrada por militares que apoyen a la Policía en el combate al crimen.

“Ahí no dice que sea obligatorio poner el Ejército a la calle”, había dicho Martínez agregando que “obligación no hay” a pesar de que el plebiscito sea aprobado, mientras que Cosse sostuvo que “los militares no están formados para cumplir esas funciones”.

Consultado por el País sobre los dichos de Cosse, Larrañaga sostuvo que “cuando los candidatos del FA nos dicen que no van a acatar, le están diciendo a la sociedad que su voto no será tenido en cuenta. La elección va a ser entre los que respetamos las reglas democráticas y la República, y los efímeros integrantes del club chavista”.

El martes ambos precandidatos protagonizarán un debate en el programa “Todas las voces” de Canal 4.