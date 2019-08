Larrañaga crítico con Leal: tiene un "combo de prejuicios contra los militares"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Jorge Larrañaga salió este miércoles al cruce del jerarca del Ministerio del Interior Gustavo Leal y dijo que "él es parte del fracaso" del gobierno en materia de seguridad.



Leal había señalado el pasado domingo en entrevista con El País que “sacar a militares a la calle es mano bruta y ciega”, aludiendo uno de los puntos de la reforma que impulsa Larrañaga en materia de seguridad y que se someterá a plebiscito el 27 de octubre bajo la consigna "Vivir sin miedo".



Larrañaga, a través de una misiva en la página oficial de su sector, Alianza Nacional, y compartida en su cuenta de Twitter sostuvo que las declaraciones de Leal son "un combo de prejuicios contra los militares y contra los que queremos una alternativa en materia de seguridad"

La reforma constitucional que impulsamos es la forma, la mejor forma de tener mejores instrumentos para combatir a la delincuencia.

“Cuando el Frente habla contra Vivir Sin Miedo, habla el problema contra la solución”, nuestra nueva columna de opinión https://t.co/EwAEPgO5XS — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) August 7, 2019

"El Sr. Leal parece ser experto en lo que no hay que hacer y también en lo que hay que hacer. Le recuerdo que son gobierno, que han gobernado 15 años y es en este período que la delincuencia le ha ganado la batalla al Estado. Su pésima gestión, su inacción, su política de seguridad ha colocado al país en una situación de emergencia, donde los uruguayos honestos viven con miedo y expuestos a la delincuencia. ¿Qué cátedra de lo que está bien o mal puede hacer? Él es parte del fracaso", escribió.

"A su vez dijo que en un nuevo gobierno del Frente Amplio ´se deben instrumentar cambios, ajustes y profundizar algunas políticas sin miedo de ejercer la autoridad'”, enfatizó Larrañaga sobre los conceptos de Leal durante la entrevista. "¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no han aplicado todo lo que dicen que hay que hacer? Ya son Gobierno. ¿Por qué esperar?", apuntó el senador y agregó: "Sencillo, porque prometen, pero no lo harán, porque no pueden, porque si aprietan, tienen un lío adentro del FA, porque hay en el seno de la izquierda uruguaya enormes prejuicios y pruritos para ejercer la autoridad y reprimir el delito".



Larrañaga sostuvo que el Frente Amplio" se ha dejado dominar por las visiones sociológicas que poco menos que hacen responsable a la sociedad por la delincuencia" y señaló que "han sido tolerantes con el delincuente, porque en el fondo, algunos los consideran víctimas de la sociedad".



"Empezaron el gobierno quitando facultades a la Policía y liberando presos. Y esa matriz de desconfianza hacia el ejercicio de autoridad ha afectado a la institución policial que hoy reclama y necesita apoyo y respaldo", puntualizó.



"Los 'cambios y ajustes' a los que refiere el Sr. Leal deben ser totales, porque es la actual política de seguridad la que debe cambiar, junto con el gobierno", sostuvo.



En ese sentido Larrañaga dijo que en el Frente Amplio "no tienen autoridad para prometer para el futuro lo que no han hecho cuando son gobierno".



"El Frente Amplio se ha sumado a la campaña contra la reforma constitucional Vivir Sin Miedo y eso tiene un enorme peso a favor de la reforma, porque es el problema que habla contra la solución", indicó el líder de Alianza Nacional.



Según Larrañaga la reforma de la Constitución es "la mejor forma de tener mejores instrumentos para combatir a la delincuencia"



"No hay ningún cambio más fuerte, contundente e inmediato que el que propone la reforma constitucional que nosotros impulsamos y que ha recibido el respaldo de más de 400.000 compatriotas.El próximo 27 de octubre hay que poner la papeleta del Sí para decirle no va más a la delincuencia", finalizó.