Larrañaga crítico con Cosse: “Ahora resulta que hay más de 400.000 bobos en Uruguay”

El precandidato por el Partido Nacional Jorge Larrañaga salió al cruce de las declaraciones de la precandidata frentista Carolina Cosse quien dijo que la gente que firmó por el plebiscito Vivir sin miedo promovido por el blanco lo hizo en su “buena fe” y sin entender lo que hacía.

Entrevistada por el programa Lugar exacto, de la radio 94.9 FM, Acuario, Cosse dijo: "Yo entiendo que la gente que lo firmó, porque el título invita a firmar, fue engañada en su buena fe. Creo que en su buena fe la gente no entendió cabalmente lo que firmaba, una reforma de la Constitución que va a permitir que los militares estén en la calle resguardando la seguridad pública".



“Es un agravio gratuito que no merecemos”, contestó Larrañaga en una entrevista en VTV Noticias.



Y ahondó: “Resulta que ahora Somos estafadores y hay más de 400.000 bobos en Uruguay que fueron estafados en su buena fe. Gente que puso su credencial, el nombre, la fecha de nacimiento y firmó. Eso es una forma de faltarle el respeto a la ciudadanía, es ponerse en un escenario superior y tratar a la gente de tonta. Eso no lo cree nadie. Menos se le puede creer a una persona que integró un gobierno que tuvo 15 años para hacer reformas y para enfrentar la delincuencia y no hicieron nada y tenemos record en materia de criminalidad”.



Por otra parte Larrañaga dijo que cuando a Cosse se la consulta por sus planes en seguridad “no sabe y no contesta” por lo que afirmó que “es una falta de respeto decirles que son tanto tontos que agarraron un papel, firmaron para vivir sin miedo y no miraron más nada”.



Cosse posteriormente dijo que no había acusado a Larrañaga de estafador sino que quiso expresar que los ciudadanos en su buena fe “capaz no habían tenido una comprensión cabal de lo que significa modificar la Constitución para que los militares puedan estar en la calle haciendo tareas que no le competen".