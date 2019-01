Larrañaga critica el discurso de Vázquez

El senador y precandidato presidencial del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, salió a criticar muy fuerte ayer parte del discurso del presidente Tabaré Vázquez en ADM, donde negó enfáticamente que el país esté en crisis y el legislador blanco sostiene que miente.

"Este presidente no le está diciendo la verdad a los uruguayos. Un Uruguay que tiene cuatro puntos del producto de déficit, una situación preocupante de miles de personas en todo el país que nos dicen: che, qué puede haber de trabajo. Cómo va a decir que el país no tiene una situación de crisis cuando han dilapidado la bonanza económica de los últimos 13 o 14 años. La han tirado por la borda", sostuvo.

Además, Larrañaga opinó que las gestiones de los gobiernos frenteamplistas "tan mal han gobernado las empresas públicas que tuvo que renunciar un vicepresidente de la República".

Vázquez también afirmó que "Uruguay tuvo 16 años de crecimiento ininterrumpido sostenido, no hay antecedentes en el país de un ciclo con estas características. Pese a lo que se dijo en cuanto a que nuestro país iba a entrar en recesión este año, no entramos en recesión en diciembre". Allí apuntó sus baterías contra los blancos que sostienen que el Frente entregará un país en ruinas. "No aceptamos que se diga que este gobierno va a entregar un país en crisis", remarcó Vázquez.

"Este no es el Uruguay que soñamos señor presidente de la República. Este es un Uruguay en crisis en valores morales, en seguridad, en educación, en trabajo, en desarrollo económico y humano. Sépalo señor presidente Vázquez y se lo vamos a hacer saber en las urnas", le contestó Larrañaga.