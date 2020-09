Larrañaga sobre cárcel de Punta de Rieles: "Fue una muy mala inversión del gobierno anterior"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, habló sobre la cárcel de Punta de Rieles, obra de participación público privada. "Creemos que fue una muy mala inversión del gobierno anterior" el "imponer el pago de US$ 20 millones durante 27 años". En la misma línea, comentó: "Lo que no se puede hacer es gastar más de US$ 500 millones en la construcción de una cárcel".

El Ministerio del Interior incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto la construcción de cuatro cárceles. Larrañaga explicó cómo sería el financiamiento de los centros de reclusión este martes.

Por un lado, está el proyecto de "lograr la venta de parte de 1.400 inmuebles" de propiedad de la cartera. En este momento se está "regularizando en el registro correspondiente", comentó Larrañaga.



Por otro lado, recordó que habrán instancias de rendiciones de cuenta "que van a poder habilitar recursos económicos".



Mediante los dos mecanismos espera "poder resolver los problemas económicos" que tengan para "enfrentar la construcción".



Las declaraciones fueron en conferencia de prensa este martes luego de comparecer en la Comisión de Presupuestos.



¿Cuáles son las cárceles que proyecta Interior? En el artículo 189 del proyecto de Ley de Presupuesto se plantea la construcción de tres nuevas cárceles en el marco del Plan de Dignidad Carcelaria. Serían en Artigas, Tacuarembó y Treinta y Tres. Larrañaga explicó que la idea es trasladar los establecimientos actuales del centro de las ciudades "hacia las afueras".



También se proyectó la construcción de un establecimiento carcelario de máxima seguridad de hasta 300 plazas. Sería en el predio de Penal de Libertad.