Larrañaga apuesta por liderar un “cambio radical”

El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga advirtió que el Partido Nacional “no puede quedar corto en el proyecto alternativo, porque si eso pasara, no habrá cambio”, y pidió “un cambio fuerte porque “el Uruguay no soportaría un nuevo gobierno del Frente Amplio”.

“El cambio que Uruguay precisa solo se logrará si somos audaces, valientes en decir las cosas por su nombre. Si no caemos en la tentación del gradualismo medio pelo, de las reformas a medias tintas. El cambio vendrá si no somos timoratos e indulgentes”, afirmó marcando un matiz con los planteos de Luis Lacalle Pou quien en una entrevista con El País ayer domingo aseguró que muchas cosas aprobadas por el Frente Amplio se van a mantener. “No es borrón y cuenta nueva”, dijo el otro presidenciable nacionalista.



Larrañaga difundió este fin de semana una carta abierta a la que accedió El País tras una recorrida por departamentos del norte, donde insistió en mostrarse diferente a Lacalle Pou, quien en estos momentos lidera las encuestas en el partido.



“La alternativa debe ser contundente y transformadora, o no será. El proyecto alternativo tiene que ser bien distinto a lo que nos ha colocado en este estado de cosas”, dijo, luego de hacer un diagnóstico sobre el estado de la economía, la seguridad y el déficit de las cuentas públicas.



“El país precisa hacer cambios sin miedo. Sin miedo a pisar callos, sin miedo a corregir los rumbos, sin miedo a defender a los uruguayos”, remató.

Radical.

En su carta abierta escrita por Larrañaga se llama “cambiar fuerte” y muestra una estrategia para nada gradual, sino más bien radical. “El país precisa un proyecto de gobierno bien distinto. Un cambio sustancial, revolucionario”, escribió.

“¿Qué sería de la educación, la seguridad o la propia realidad económica con otros cinco años de gobierno del Frente Amplio?”, preguntó. “La oposición tiene la responsabilidad de construir la alternativa al Frente, construir el postfrentismo diciéndole la verdad a la gente”.



“Y esa alternativa tiene que ser contundentemente clara y precisa. Y tiene que representar un cambio radical en temas claves”, resaltó.



La pésima gestión del Frente puso a muchas áreas del país, patas para arriba.



Según el senador aliancista en el país se asiste a “una pérdida de valores y calidad de convivencia, y se está agrietando nuestro sentido de comunidad”. Por eso, recalcó que “se necesita un giro de 180 grados. Un cambio de rumbo. Un buen futuro para Uruguay pasa por hacer cambios de fondo y no cambios de forma”.



“La alternativa no puede consistir en maquillar las políticas del Frente; el futuro del Uruguay no es un cóctel donde se puedan diluir las políticas que hasta ahora han llevado a un estrepitoso fracaso”, dijo.



“La alternativa tiene que ser cambio. Un cambio en serio”, remarcó, porque consideró que “sería una insensatez transitar en una lógica de versión moderada de las políticas del Frente, porque sería la manera de prolongar esas políticas, de seguir instalados en el error.



“Hacer más de lo mismo, pero distinto, no es cambiar”, dijo el senador.



“¿La seguridad precisa un cambio gradual o radical? Cuando el problema es el no ejercicio de la autoridad, cuando venimos de un gobierno que confunde ejercer la autoridad con autoritarismo ¿qué tenemos que hacer? ¿Empezar a ejercer la autoridad gradualmente o hacer imperar el orden que emana de la ley de manera inmediata? ¿Tenemos que seguir así o declarar que estamos en guerra contra la delincuencia?”, preguntó el senador.



“Cuando en la educación la disputa es si mandan los sindicatos o la República, ¿tenemos que hacer un cambio paulatino, gradual o drástico?”, añadió.



Y también cuestionó la gestión del canciller Rodolfo Nin Novoa al afirmar que “cuando se usa la política internacional como agenda de amistad ideológica ¿hay que cambiar solo un poquito?”.