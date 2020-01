Larrañaga anunció creación de una nueva dirección para combatir los delitos rurales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Ojalá agarren a los responsables de tal maldad!”, escribió en Twitter el sábado pasado el designado ministro de Ganadería, Agricultura, y Pesca, Carlos María Uriarte, al enterarse del brutal caso de abigeato de una vaca lechera de un productor de Canelones que fue carneada viva.

El episodio fue apenas uno más de los que ocurren a diario en distintas zonas del interior del país y que son denunciados no solo por productores, sino también por las gremiales agropecuarias e incluso por el colectivo Un Solo Uruguay.

Por eso el gobierno electo planteará una serie de medidas para combatir los delitos rurales. Ayer, tras una reunión con el presidente electo Luis Lacalle Pou, el futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga anunció que se presentarán “acciones muy decididas en el tema de la seguridad rural y el abigeato”.



Para ello, anunció la creación de una dirección nacional de Policía enfocada en “la seguridad rural, de la campaña, y del combate contra el abigeato, que será coordinada con el Ministerio de Defensa, de Ganadería, las intendencias municipales y el Instituto Nacional de Carnes (INAC), entre otras instituciones”. Aún no está definida la cantidad de efectivos que integrarán la repartición.

Al ser consultado por el rol que podría tener el Ministerio de Defensa Nacional en esta área, Larrañaga respondió que para eso está la guardia de frontera, de la que aún “no hay reglamentación” de la ley, como señaló en otras oportunidades el ministro de Defensa entrante, Javier García. Larrañaga explicó que entre otras cosas, buscarán que el INAC realice un “control de las carnicerías, en las que muchas veces se da esa operación, en algún lado se canaliza el abigeato”.

En este sentido, se buscará incluir la ampliación de la aplicación de la legítima defensa en el ámbito rural en la ley de urgente consideración para “no solamente el propio establecimiento agropecuario, sino zonas vinculadas a la cercanía del propio ámbito considerado como de residencia”. “Queremos que el Ministerio del Interior sea un ministerio que trabaje en todo el país. No es posible que tenga una preocupación central porque en Montevideo y Canelones se cometen prácticamente el ochenta y pico por ciento de los delitos. El resto del país es fundamental también”, enfatizó Larrañaga .

Repercusiones al anuncio de Larrañaga.

En Un Solo Uruguay el anuncio de Larrañaga fue muy bien recibido. Uno de sus integrantes, Guillermo Franchi, dijo a El País que “me parece muy bien” la propuesta, pero “hay que ver cómo se implementa”. Entiende que “crear un ámbito en el que participe no solo el Ministerio del Interior, sino también el INAC y las intendencias, es fundamental”.



Franchi consideró que si bien es una muy buena señal que se inicien los controles de las carnicerías, “tiene que haber un compromiso para controlar los puntos de venta clandestinos porque las carnicerías están registradas, pero muchas veces se da la venta en almacenes y boliches o en cualquier lado”, comentó.

Jorge Larrañaga luego de reunirse con el ministro Bonomi. Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)

Por otro lado, Franchi dijo que uno de los “problemas” en relación a los casos de abigeato es el “despoblamiento que hubo de las comisarías de los pueblos y de los puestos rurales”. Además, el integrante de Un Solo Uruguay advirtió que si esta situación no es corregida a tiempo, “como la gente que va a carnear es gente que sabe y tiene muy bien el manejo de armas blancas y de fuego, un día se van a topar los carneadores con los productores y no va a terminar bien y va a terminar en un desastre”, apuntó.

Un día antes, Un Solo Uruguay se reunió con el presidente electo y con el ministro del ramo, Carlos María Uriarte, y si bien allí no estuvo sobre la mesa el tema del abigeato, sí hubo un pedido expreso de buscarle una respuesta a la situación.



Durante el encuentro los representantes de esa agrupación solicitaron al presidente electo que no aplique un aumento de tarifas públicas en marzo como se estima que sucederá, y que se revise el contrato con UPM. Franchi calificó el encuentro como “muy cordial” y puntualizó que fue “solicitado por el presidente”, que Un Solo Uruguay concurrió a la reunión “sin agenda” para “escuchar básicamente” los proyectos de la coalición.

Reunión este martes entre el gobierno electo y Un Solo Uruguay. Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, Uriarte, dijo que el objetivo del encuentro fue “intercambiar conceptos de lo que viene” y resaltó que “va a haber cambios a partir” de la asunción de la próxima administración, y que eso se le transmitió a Un solo Uruguay. “El Ministerio de Ganadería no lo concibo si no es cerca de la gente del interior, de la cadena productiva, de donde realmente tiene influencia”, dijo.



“Si bien como ministerio la seguridad no es del ámbito nuestro, es un hecho que directamente involucra a la producción y por lo tanto nos involucra hasta personalmente”, dijo este martes, además de comentar que él mismo había sido víctima de este delito. “Vamos a estar trabajando con el Ministerio del Interior y con otras organizaciones para que la cosa cambie a partir del 1° de marzo”, aseguró, y agregó: “Acá estamos frente a gente que no respeta la propiedad y el bienestar animal”, sostuvo.