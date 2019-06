Larrañaga analiza denunciar a Sartori por utilizar el slogan "Vivir sin miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga dijo este jueves que está evaluando denunciar a Juan Sartori por utilizar el slogan “Vivir sin miedo”, campaña que impulsó el senador para llevar a cabo una reforma constitucional en materia de seguridad, en una seria de spot televisivos que se dieron a conocer ayer miércoles.

"Lo vamos a analizar", dijo Larrañaga en entrevista con el programa radial Doble Click (FM del Sol) "La realidad es que es tan grotesco, es como que yo tome el slogan de Daniel Martínez : Un nuevo impulso, Larrañaga presidente", agregó Larrañaga poniendo de ejemplo el slogan del precandidato frenteamplista.



"Lo que está mal, está mal aquí y en la China", consideró el precandidato.



"Todo lo que yo opino sobre el señor Juan Sartori ya lo dije en la carta que publiqué", dijo en relación a la misiva que escribió sobre Sartori el pasado domingo 16 de junio, en la que señaló, entre otras cosas , que “la ética no se compra. Los votos, tampoco”



Larrañaga también se refirió a MedicFarma, la polémica tarjeta que ya se reparte y en la que Sartori promete medicamentos gratis a jubilados. "Mucho más grave es, otro spot sobre el MedicFarma, porque realmente se pasan líneas que nunca se pasaron en el país", indicó.



El senador consideró que el uso del slogan "Vivir sin miedo" por parte de Sartori le parece "una extralimitación desbocada" y agregó: "Esperemos cualquier cosa porque esa es una forma de operar que no se condice con lo que es un integrante del Partido Nacional y a mí me llama poderosamente la atención de gente que sí pertenece al Partido Nacional y que tendría que poner límites y que no los pone frente al poder desbocado y mal utilizado del dinero".



"Hay una suerte de campaña donde se cree que vale todo y a mí me parece muy malo, van a cosechar lo que siembran y han sembrado muy mal y van a tener un resultado que lo vamos a ver el 30 de junio", señaló.



De cara a las elecciones internas del próximo 30 de junio, Larrañaga se mostró con confianza. "Estoy peleando por el primer lugar, voy a pelear por la precandidatura presidencial y el señor Sartori va a entrar tercero", sostuvo.



El diputado nacionalista Pablo Abdala también se refirió esta mañana en Informativo Carve al uso de slogan de Larrañaga por Sartori y señaló: "Siempre dijimos que su forma de hacer política (por Sartori) no nos representaba".



Además indicó que "Sartori maneja un esquema y códigos de referencias en política muy distintos a los nuestros. Es de muy mal gusto lo que hizo y genera mucha sorpresa".



El diputado Jorge Gandini también se expresó en su cuenta de Twitter y escribió: "En la política no vale todo. La más elemental norma ética impide apropiarse del éxito político que obtuvo otro. #VivirSinMiedo es el nombre que Jorge Larrañaga le puso a su reforma".



En la política no vale todo. La más elemental norma ética impide apropiarse del éxito político que obtuvo otro. #VivirSinMiedo es el nombre que @jorgewlarranaga le puso a su Reforma.

Un sr sin escrúpulos se la pretende apropiar con publicidad y plata, sin disimulo, ni vergüenza. — Jorge Gandini (@jorgegandini) 20 de junio de 2019