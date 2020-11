Larrañaga sobre aglomeraciones: "El protocolo es el de la responsabilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se refirió a los operativos policiales que está llevando a cabo la cartera con el objetivo de evitar aglomeraciones y eventuales contagios de coronavirus y remarcó que "el protocolo es el de la responsabilidad".

"No hemos desalojado a la gente por la fuerza. Hay un vacío que ha sido querido por el gobierno en la base de la libertad responsable. Hacemos la exhortación. Hablamos con los vecinos. Si hay una situación de obstrucción del accionar policial, si hay un ataque a la Policía, ahí tenemos que actuar", dijo en "Desayunos informales" (Canal 12).

"Hay un protocolo. El mismo se sigue. El impulso del mismo está por la denuncia de los vecinos. La Policía no está en la Plaza Seregni o en la plaza de Castillos o cualquiera del país porque se le antoja en un intento de represión o algo por el estilo. Está por denuncias, reclamos de los vecinos. Lamentablemente hay que entender que la Policía aparte del enorme esfuerzo que viene desarrollando contra la delincuencia y los delitos, aparte del esfuerzo que hemos hecho ayudando al Ministerio de Desarrollo Social en lo que refiere a las operaciones frío polar, hemos tenido desde el 13 de marzo la tarea compleja de ayudar a la sociedad entera para que nos cuidemos", añadió.

En ese sentido, el ministro señaló que "hay una puja legítima en una sociedad". "Por un lado, mucha gente reclamando que nos cuidemos. Por otro, gente que no entiende la libertad responsable y por tanto desafía a la Policía. La insulta, le tira piedras", detalló.



"Por qué tenemos que desafiar la autoridad", planteó Larrañaga y remarcó que "muchas veces" son "cinco, seis, siete policías frente a 150 personas".



"Yo no voy a justificar todo. Quizás hay alguna palabra de más, quizás haya una situación que no debió ser (...) En la Plaza Seregni hubo 11 detenidos y 10 tenían una ingesta de alcohol importante. No es un delito, pero estoy alertando de que esa es la realidad que quizás determina el comportamiento frente a la Policía", comentó.



Larrañaga insistió en que "el Ministerio del Interior exhorta". "En el fin de semana del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre llevamos adelante 350 operativos en todo el territorio nacional. En todos tuvimos una situación normal. Es decir, en la Plaza Seregni el operativo fue normal. El problema es que hubo gente que no reaccionó de esa manera. Es como en la plaza de Castillos. Ni bien terminamos la exhortación por los megáfonos del vehículo policial, recibimos pedradas. Aquí hay que respetar a la policía. No estamos intentando reprimir. ¿Alguien puede creer que un efectivo policial tiene el interés o el deseo de reprimir?", sostuvo.



"El resultado de las imágenes de las cámaras es que no hubo ni una sola persona herida. Hubo contusiones de parte de la policía. El problema empieza con una exhortación no cumplida y luego empiezan con agravios a la autoridad, incluso con personas que empiezan a tirar piedras. Eso es lo que se vio. Eso está en la órbita de la fiscalía. El ministerio del interior está haciendo un enorme esfuerzo", sumó.



Además manifestó que "está el ordenamiento jurídico adecuado en función de la filosofía del gobierno y el presidente de la República que ha querido llevar adelante esto en el marco de una libertad responsable".