Larrañaga sobre abuso policial: "Se ha hablado muchísimo y se ha probado casi nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, afirmó que sobre abuso policial "se ha hablado muchísimo y se ha probado casi nada". Así respondió, en rueda de prensa, a la pregunta sobre la denuncia de "violación sistemática de los derechos de los detenidos" que publica este viernes el semanario Brecha en base a un informe de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU).

"Cada vez que aconteció un desvío de la Policía" la cartera "actúa", aseguró el jerarca y acotó que respeta las opiniones, pero ante casos como el mencionado espera que le presenten "denuncias y pruebas".



Asimismo, recordó que hay 30.000 efectivos policiales y que, si hay "alguna situación que no se ampara en el marco jurídico", el ministerio no está "para tapar ese tipo de cosas".​

Por otra parte, Larrañaga se refirió a la situación de Luis Alberto "Betito" Suárez, que fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, y a su hermano "El Ricardito", que estaba cerca de cumplir su pena en prisión y salir en libertad, pero fue formalizado el miércoles por lavado de activos y organización de actividades del narcotráfico.



Los delincuentes no van a estar juntos en la prisión, "no es compatible" y "genera enormes dificultades", señaló. "No vacilan en ejercer desde adentro la extorsión y la amenaza hacia afuera y, de esa forma, ganar complicidades afuera y adentro, para ejecutar misiones afuera", agregó el ministro.



"Estamos trabajando con mucha decisión y mucha firmeza. No es fácil para nosotros, pero tampoco lo va a ser para ellos", aseguró.