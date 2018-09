Se lanzó el grupo de Valenti: Navegantes

El publicista Esteban Valenti lanzó oficialmente su grupo "Navegantes" desde la plataforma change.org, donde inició la recolección de adhesiones. En su manifiesto constitutivo, el grupo que forma parte de los llamados "indignados" con el Frente Amplio afirma que "Uruguay debe y merece ser una República, de la libertad, la democracia, el trabajo, la creación y la justicia. Para ello es imprescindible hacer política". Y propone que los ciudadanos "se apropien" de la política, sin resignarse a que la misma sea "una disputa por cargos".



El grupo sostiene que no quiere dejar la política "en manos de los burócratas". "No queremos votar por el mal menor, entre un bipartidismo esquemático y superado que ya demostró sus enormes limitaciones para afrontar los nuevos y viejos problemas del Uruguay", argumentan.

En tanto, en otro pasaje de la carta se definen como indignados por "las inmoralidades y la corrupción", lo que afirman se deben erradicar de todos los partidos. Para eso proponen nuevas leyes que permitan fortalecer a la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) "para librar un combate permanente por la moralidad del país entero".

"No queremos que la palabra democracia se degrade, nos costó demasiado conquistarla por eso no aceptamos la justificación de las dictaduras en ninguna parte del mundo, en particular en nuestra América Latina, ni por razones ideológicas y menos para defender intereses, como en el caso de Venezuela", indican en referencia clara al Frente.

El grupo promueve cambios en la educación, "porque no se resuelve la situación sumando diagnósticos". Asimismo, piden modificaciones en seguridad, tanto a nivel de políticas sociales como de la Policía, cárceles, Fiscalía y la Justicia. Los que iniciaron esta proclama son Valenti, Selva Andreoli, Jan Steverlynck, Rita Pedroni, Roberto Domínguez, Alicia Salaberry, José Legaspi, Ximena Olmedo Pedroni, Milton Ramírez, Andrea Valenti, Diego Pineiro, Raúl Ricardo Caritat, y Giorgio Valenti.