Lanzan lista “de una agenda wilsonista”

“Volver a empezar, como la vida misma”. Con estas palabras, el senador Jorge Larrañaga dio a entender que el tropezón de las elecciones internas -el tercero consecutivo en este tipo de instancia- no le significó una caída. “Hay Larrañaga para rato”, arengaban desde el auditorio, en la sede del Partido Nacional, en el lanzamiento de la lista 2004. Y el legislador respondía: “Siempre he tenido un sueño, que a veces se aleja y otras se aproxima...”.

Tras un breve estudio de los resultados electorales, las distintas fuerzas que apoyan a Larrañaga se juntaron en 11 departamentos bajo el paraguas de la lista que otrora era (es) de Alianza Nacional. ¿Por qué? “La fórmula (Luis Lacalle-Beatriz Argimón) y el programa (partidario) es lo que nos une. Pero lo que nos guía sigue siendo Wilson (Ferreira Aldunate). Por eso hemos guardado la lista de Por la Patria y hemos decido acompañar la lista 2004”, explicó el diputado Jorge Gandini.



Larrañaga fue enfático en señalar que en el Parlamento tiene que haber “una agenda wilsonista”, con fuerte impronta en lo “social, en las políticas educativas, pero que tenga ejercicio de mano firme”.



Según el senador nacionalista, lo acusan de promover una reforma constitucional (“Vivir sin miedo”) que es de derecha. Pero, a su entender, “¿desde cuándo es ser de derecha el defender que no se mate y robe?”.



Según el último sondeo de la consultora Cifra, el plebiscito no conseguiría los votos necesarios para el cambio constitucional. Pero eso no estuvo en tela de juicio en el lanzamiento de ayer.



Por el contrario, Larrañaga prefirió hablar de “dos buenas” noticias: “El Frente Amplio se va, se va (...) y va a ganar el Partido Nacional”.



En esa misma línea, Silvia Ferreira Sienra, hija de Wilson e integrante de la lista 2004, vaticinó que “es viable” que los blancos ganen “en octubre”.



El diputado Pablo Abdala, otro de los oradores, apuntó contra la fórmula del Frente Amplio: Daniel Martínez y Graciela Villar “no han dado señales de estar seguros de unir a los uruguayos”. Y al igual que Larrañaga, insistió en dejar de hablar de dos bandos, de “oligarquía y pueblo”.



Lo importante, según Gandini, “es que los más infelices sean los más privilegiados”, como dijo Artigas, “y no que los más infelices sean los más infelices, como nos mintió el Frente Amplio en sus gobiernos”.