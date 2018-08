Se lanza "Ámbito progresista" de debate

El exedil del Nuevo Espacio Dari Mendiondo dijo a El País que el ámbito no es partidista, aunque está integrado por ciudadanos de diferentes colores políticos que tienen en común haber combatido la dictadura, ya sea en la cárcel, en el exilio o en la resistencia a la misma.

"Se juntaron para hacer una declaración en lo que se denomina un ámbito progresista, el cual es un ámbi- to justamente de usina de ideas y debate", explicó.

Forman parte del ámbito Juan Raúl Ferreira, Amílcar Vasconcellos, Alicia Esquivel, Mónica Dutrenit, Jorge Roballo, Rafael Michelini, Osvaldo Ferreira, Alberto Rosselli, Adolfo Drescher, Jaime Tuzman, Julio Garategui y Magdalena Gutiérrez.

"Es un ámbito varipointo, que no tiene nada que ver con las elecciones. No tiene sentido ni partidario ni electoral. Es un encuentro de personalidades políticas de diferentes sectores con trayectoria en la lucha contra la dictadura, en el exilio y en la cárcel que se encuentran para debatir sobre alternativas de salidas para el país, aportando ideas. Partimos de la base que las pasiones políticas no pueden trabar el debate", señaló.