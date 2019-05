Lacalle Pou no votará por “Vivir sin miedo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou anunció en Rocha que no va a ensobrar la papeleta de la campaña “Vivir sin miedo” ni votar la derogación de la ley trans que impulsan sus competidores Jorge Larrañaga y Carlos Iafigliola, informó Radio Uruguay.

Al ser consultado sobre el referéndum que impulsa Larrañaga para reformar la Constitución, Lacalle Pou dijo en Rocha que tiene una "posición personal clara", aunque señaló que algunos de sus compañeros sí la apoyarán.



En Rocha Lacalle Pou también se refirió a la ley Trans y señaló que si bien la votó en contra en general y parte del articulado, entiende que no comparte la idea de “hacer revisionismo”.

100 mil empleos

Consultado sobre la promesa del también precandidato blanco Juan Sartori de crear 100.000 puestos de empleos declinó de opinar en concreto, aunque agregó que en su programa de gobierno hay “propuestas concretas, posibles. No hay falsas promesas. No hay varita mágica. No hay galera. No hay conejo. La magia no existe”, dijo en declaraciones a Radio Uruguay.

“Todo lo que proponemos ahí es cumplible. (…) Yo prefiero ser medio amarrete y cumplir, que demasiado generoso e incumplir”, dijo.

Aclaración: Para realizar esta nota se tomó como insumo un artículo de Radio Uruguay y por error se publicó ese artículo y no la posterior versión realizada por El País que figura ahora. A los colegas, disculpas.