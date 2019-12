Lacalle tras las últimas medidas del gobierno: “¿Qué otra granada nos van a dejar?”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hablamos de la transición a la uruguaya, organizada, poco más que dejan todo un jaspe, ¿pero qué otra granada van a dejar sobre la mesa?”, preguntó ayer el presidente electo Luis Lacalle Pou, en referencia al no ajuste de tarifas en enero y al nombramiento de generales que asumirán en febrero de 2020, dos temas que han generado diferencias con el gobierno de Tabaré Vázquez.

En una entrevista en el programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí, Lacalle Pou afirmó que “es un gran error” que a los militares “los nombre todos Vázquez” y que lo va a plantear. Según el presidente electo, “una cosa es lo personal” con Vázquez y “otra el tema del gobierno”. Lacalle reiteró que, a pesar del tema tarifario, no piensa en aumentos tributarios, aunque el gobierno “deja la casa desordenada”.

Lacalle Pou también se refirió en forma dura al análisis que hizo la calificadora de riesgo Fitch, que dijo que la “composición ideológica diversa” de la coalición multicolor podría "obstaculizar reformas ambiciosas”. El presidente electo afirmó: “Fitch se metió en un terreno que no le corresponde. Utiliza elementos de la realidad que no están ni cerca de ser confirmados. Me parece una apreciación ligera. ¿Qué sabe Fitch? Lo que hace Fitch es desconfiar”.



Luego ironizó que “ahora parece que las calificadoras son el tótem”. En ese sentido, planteó que incluso si no puede cumplir con la anunciada reducción del gasto en US$ 900 millones -“porque lo que pasa es que el gobierno puso la carreta 100 metros delante de los bueyes”- si la tendencia es revertir el gasto “por encima de lo recaudado" las calificadoras y los organismos multilaterales lo van a ver positivo.

Represión del delito.

Si al final del primer año de gobierno los delitos no bajaron, ¿es un fracaso? “Sí”, respondió Lacalle Pou, en otra entrevista emitida anoche, en el programa En la mira de VTV.



El mismo día en Sarandí, Lacalle dijo que está convencido de que los resultados en seguridad son los que “más rápido” la gente puede percibir y ver “un cambio en sus vidas”. ¿Está seguro que bajará el nivel de rapiñas? “Sí, no quiero comprometer un número, es la imprudencia que otros cometieron”, indicó Lacalle. Hay “una gran posibilidad de combatir la impunidad de la delincuencia y eso va a significar una baja en delitos violentos”, indicó el presidente electo, quien considera que hay “elementos anímicos y de respaldo” a nivel policial.



Lacalle considera que es clave la “persuasión, represión y prevención”, y su preocupación es que el uso de la fuerza “debe ser racional y proporcional”. La orden no va a ser recular, indicó, en referencia a un video que se viralizó hace unos días con un patrullero retrocediendo en Paso Carrasco.

Agresion a patrulla en Paso Carrasco.

“Vamos a aplicar la ley y el uso de la fuerza legítima por parte del estado” si hay desbordes. Debe haber un procedimiento: “Pacificar y reprimir el desmán, no es tirar kerosene”.



Respecto al tema educativo, Lacalle admitió que hay una emergencia en algunos lugares del país y dijo que, cuando se concreten paros en su gobierno, va a pedir a los padres que igual manden a los niños a clase en las escuelas. “Te van a hacer sudar los gremios”, le dijo el periodista Gabriel Pereyra. “De eso se trata: el que quiere, celeste que le cueste”, respondió Lacalle Pou.



El presidente electo también afirmó que habrá compensaciones para que los mejores docentes vayan a zonas deprimidas: serán presupuestarias.

La ley “ómnibus” que preparan El presidente electo Luis Lacalle Pou accedió esta semana al texto del anteproyecto de la ley de urgente consideración, pero tendrá cambios. “La idea es que la ley se conozca bastante antes de que llegue al Parlamento, que la conozca todo el mundo”, indicó Lacalle. Llevará el texto al Pit-Cnt y a las cámaras empresariales y le “encantaría” que el Frente “mejore la ley”.