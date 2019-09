Lacalle-Talvi “la fórmula del British School”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Óscar Andrade, exprecandidato a la Presidencia, dijo este jueves durante la presentación del nuevo sublema “Unidad para los cambios” que el Frente Amplio “no es una fuerza perfecta, pero no hay dudas de que es una fuerza popular, y que haber llegado al gobierno colocó en el centro de la agenda a los invisibles que nadie veía”.

El nuevo sublema está integrado por los grupos políticos que impulsan la lista al Senado encabezada por Óscar Andrade y Carolina Cosse y el Espacio 567 (Partido por la Victoria del Pueblo) que respaldó al sindicalista en las internas y llevará su propia lista a la cámara alta encabezada por el exvicecanciller Roberto Conde.



Durante la presentación de “Unidad para los cambios”, Andrade destacó: “Tenemos una fórmula particular, la fórmula (Luis) Lacalle-(Ernesto) Talvi es una fórmula del British School, coinciden”. Agregó: “No tengo nada contra el colegio ese”, pero destacó que “las coincidencias van más allá de la procedencia”.



Andrade redobló la apuesta y dijo: “No nos extraña que no tengan vida social, sindical o gremial en ningún lado. Nunca en una cooperativa, nunca en un sindicato, nunca en una organización de derechos humanos, nunca en un 20 de mayo, nunca en un 8 de marzo, nunca en la Marcha de la Diversidad”.

Apuntando nuevamente contra los principales líderes de oposición, el secretario general del sindicato de la construcción señaló: “Las derechas pueden ser más moralistas o menos moralistas, más agnósticas o creyentes, más o menos autoritarias, más o menos liberales, pero hay un punto en el que las derechas tienen un nivel de coincidencia radical: siempre están en contra de que los sectores populares se organicen, reivindiquen, luchen, se movilicen y vayan construyendo una democracia de otra calidad, siempre. No resisten archivos”.



Señaló además que existe una cambio de posturas de los líderes de la oposición frente a los gobiernos de la región, cuando dijo: “Todos vimos a (Edgardo) Novick emplumado en la frontera festejando el triunfo de (Jair) Bolsonaro. Cuando ganó (Mauricio) Macri tuvieron casi que un orgasmo colectivo acá, la derecha. Sin embargo, ahora parece que no tienen nada que ver con nada. Claro, es muy difícil de defender procesos políticos que hundieron a la inmensa mayoría de sus pueblos”.



En defensa de las leyes sociales aprobadas durante los tres gobiernos del Frente Amplio y criticando nuevamente a la oposición, Andrade dijo: “Cuando hubo que resolver que el Uruguay dejara de ser un país donde murieran mujeres pobres por abortos clandestinos su voto no está; cuando hubo que resolver el derecho a la negociación colectiva, a las libertades sindicales, al matrimonio igualitario, sus votos no están, sus manos no se levantan”.

Agregó que los partidos opositores “construyen un discurso de austeridad selectiva”, porque la oposición no votó la reforma de la Caja Militar.



En cuanto a los desafíos que enfrenta el electorado, Andrade dijo que “el pueblo” va a “elegir entre que exista pan en la mesa o indiferencia; entre el odio y la convivencia; entre los derechos y los privilegios; entre la perspectiva de justicia social o la especulación entre el país del trabajo y o el país de la especulación”.