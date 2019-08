Lacalle y Talvi, los candidatos más mencionados en las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Las redes sociales son las mesas de boliche del siglo XXI. Entre caracteres y caracteres, en lugar de copas y copas, los parroquianos convertidos en usuarios discuten del quehacer nacional. Y a falta de dos meses para las elecciones presidenciales, la política acapara buena parte de esas conversaciones.

La diferencia es que antes las charlas quedaban reducidas a los parroquianos presentes y a la complicidad de algún mozo. Ahora, en cambio, esas conversaciones se pueden aislar, inteligencia artificial mediante, y así entender qué dicen-piensan-sienten los internautas uruguayos.



Eso es lo que hizo el equipo de Idatha, empresa uruguaya especializada en el análisis de datos. Desde el día después de las elecciones internas y hasta el 26 de agosto, detectaron a 140.494 usuarios conversando de política en las redes sociales y generando menciones en 1.013.918 en Twitter, Facebook e Instagram.



Para decirlo más sencillo: entre todos los internautas generan, por minuto, 27 menciones sobre la política local.

Esto marca un incremento del 56% respecto al mismo período previo a las internas. Y también indica cierto cambio de tendencia en las charlas. El presidenciable blanco, Luis Lacalle Pou, sigue liderando la conversación, con 208.917 menciones, pero el colorado Ernesto Talvi se le ha acercado y lo distancian menos de 20.000 menciones. De hecho el economista es el que más genera conversación en Facebook e Instagram, siendo esta última una plataforma con fuerte impronta juvenil y de nuevos votantes.

Redes sociales. Foto: Shutterstock

Con Daniel Martínez sucede algo curioso. Las encuestas de opinión pública lo ubican a la cabeza de la intención de voto. En las redes sociales, en cambio, su popularidad cae al tercer puesto. Ni siquiera cosecha la mitad de las menciones que sus competidores más directos. Pero su partido, el Frente Amplio, es la colectividad política de la que más se habla: recibe más menciones que la suma de todo el Partido Nacional, Colorado, Independiente, de la Gente y Cabildo Abierto juntos.



Parecería que propios y ajenos se empeñaran en hablar del oficialismo, para bien o para mal. No así de Martínez, lo que puede dejarlo en “desventaja competitiva”, dice Carlos Álvarez, director de Idatha.



Una investigación del Sardar Patel Institute of Technology, de la India, demuestra como la “predicción electoral” en base a la expresión de usuarios de Twitter fue más precisa que las encuestas clásicas de opinión pública en la última elección presidencial de Estados Unidos. Los sondeos clásicos daban ganadora a Hillary Clinton, mientras que el análisis de los sentimientos de los mensajes en la red social estimaban que el presidente sería Donald Trump.



Esa foto del momento -que técnicamente no es un pronóstico como tal- es más nítida aún cuando en las redes conversan usuarios de verdad y no bots (esas cuentas automáticas y que no pertenecen a una persona real). La buena noticia es que, tras las elecciones internas, cayeron la cantidad de bots detectados que conversan sobre la política uruguaya: pasaron de 437 a 116. La mala noticia, advierte Álvarez, “es que es probable que la cantidad crezca acorde se acerque la fecha de la elección nacional”.

¿Sentimientos?

A cualquiera que hubiese nacido (y fallecido) antes de la invención de las redes sociales, le parecería improbable que 280 caracteres escritos en una máquina pudiesen expresar sentimiento alguno. Pero mediante algoritmos (que permiten entrenar a las máquinas) es viable filtrar si una conversación es positiva sobre el sujeto del que se habla, si es negativa o neutra.



Dentro de los cuatro candidatos que acaparan mayor atención en Twitter, Martínez y Guido Manini son los que recogen menor cantidad de menciones positivas (3% cada uno según el relevamiento de Idatha). Sin embargo, el presidenciable oficialista es el competidor que cosecha menos mensajes negativos (el 71% son “neutros”), lo que le da un saldo muy similar a Lacalle y Talvi.



Sobre los líderes del Partido Nacional y el Partido Colorado, en cambio, se conversa más positivamente, pero también negativamente.



La repercusión del informe de Michelle Bachelet sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, los dichos de Lacalle Pou sobre las jubilaciones, la confirmación de las fórmulas y el militante de Manini que llevaba la abreviatura de esvástica en alemán en su remera, fueron los tuits que más impacto ocasionaron tras las internas.



“Los vicepresidentes en sí no generan tanta conversación ni suelen ser tan influyentes como los presidenciables”, aclaró el experto de Idatha.



Un ejemplo de la influencia de los propios líderes, dice Álvarez, es que la educación se ubica como el tercer tema de mayor conversación política “porque así lo han impulsado los candidatos”. La seguridad, en cambio queda relegada a un cuarto puesto de un ranking que encabezan la economía y la gestión.