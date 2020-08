Lacalle: "Si de esta salimos medianamente bien, va a ser una marca que el mundo ya está mirando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este miércoles a la mañana de una conferencia vía Zoom por el Día de la Exportación y analizó la actualidad del sector en medio de la crisis ocasionada por el coronavirus. El mandatario dijo que "es fundamental tener un sector privado que empuje y critique" y que "si de esta pandemia salimos medianamente bien, va a ser una marca que el mundo ya está mirando".

Lacalle Pou llamó a que este sea un "día de reflexión e intercambio" y agradeció el "constante y tenaz apoyo y la exigencia" de la Unión de Exportadores del Uruguay para "estar trabajando junto al gobierno".

"Estamos en medio de una pandemia, lejos de terminarla si bien los registros nacionales son buenos en relación con el resto del mundo (...) Cambió la prioridad del gobierno, pero no la actitud", reflexionó.



"Nunca dejamos de lado el rumbo que el gobierno propuso en campaña electoral y está convencido que es el rumbo para agrandar el país", señaló.



Lacalle Pou hizo hincapié en "agrandar las oportunidades de los uruguayos" porque "esa debe ser la meta de un Estado funcional para ellos". En ese sentido, aclaró: "Agrandar el país no es agrandar el Estado".



En el objetivo de cumplir con "la eficiencia y eficacia", el presidente dijo que con la Ley de Urgente Consideración (LUC) impulsaron "medidas que son fundamentales en la competitividad que necesita el sector exportador". En ese contexto, destacó la regla fiscal y la agencia de monitoreo de políticas públicas.



"En la LUC cumplimos con medidas que no son suficientes, pero sí importantes para las micro y medianas empresas", agregó y detalló que las mismas tienen como meta estimular a "aquellos que empujan la economía".



Por ese motivo, volvió a subrayar que "Uruguay necesita recibir gente del todo el mundo que venga a desarrollarse".



"Esta pandemia no nos dejó congelados. En la presidencia pro témpore del Mercosur bregamos por un sinceramiento. Tenemos un comercio importante con China y el Uruguay va a incrementar su relación (...) "Queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos y China", indicó.



"Aprovechemos la oportunidad del gran mal que hemos tenido. Esta pandemia tiene un serio riesgo. Ante la caída del comercio exterior tenemos la amenaza del proteccionismo", sumó.



"Si tenemos que ir a pelear por cuotas lo vamos a hacer. Si se nos generan problemas que lo solucionan la vía diplomática también vamos a proteger la exportación. Tenemos que dar la batalla con el tema aranceles", manifestó.



Lacalle Pou destacó que el gobierno tiene "un compromiso" en trabajar "fuertemente en la logística y en los puertos del país". Por otra parte, agradeció a los exportadores "que mueven el país" y puntualizó que su misión es que puedan encontrar en el Estado al "mejor socio".



En la conferencia también participaron Azucena Arbeleche (ministra de Economía y Finanzas), Andrea Roth (presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay), Salvador Ferrer (presidente del Banco República). Sobre Arbeleche, Lacalle Pou destacó que "junto al Canciller se puso al hombro la política de comercio exterior".