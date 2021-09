Lacalle se reunirá con Cosse la primera semana de octubre y será con agenda abierta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció que se reunirá con el presidente Luis Lacalle Pou y que "seguramente" sea en la primera semana de octubre. Según explicó la jefa comunal, la reunión será con "agenda abierta".

Esta no será la primera reunión que ambas autoridades mantienen en lo que va del año. Lacalle Pou recibió en los primeros días de mayo en la residencia presidencial de Suárez y Reyes a la intendenta de Montevideo.



Según comentaron fuentes del entorno del presidente y de la jerarca departamental a El País, en ese encuentro también hubo agenda abierta con “temas varios” que estaban en carpeta. Entre ellos el interés de desarrollar un proyecto de inversión metropolitano que permita generar empleo y mitigar así los efectos de la pandemia.

Cosse y Lacalle también compartieron espacio la semana pasada, al participar de la apertura de una exposición fotográfica en la Plaza Independencia en homenaje a la democracia uruguaya, realizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), pero allí no hicieron más que participar del acto protocolar.



"Buena noticia"

En rueda de prensa Cosse también fue consultada sobre el inicio de las negociaciones formales del gobierno con China para llegar a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y dijo que le parecía una "buena noticia".



"Creo que es algo que no se puede hacer de un día para el otro, eso me parece bastante obvio. Hay que trabajar mucho una hoja de ruta. Me imagino que habrá un equipo muy grande y muy potente desde Uruguay porque esos tratados se negocian. Se negocian los plazos, se negocian las listas de productos, y además de negociar el tratado hay que ir en casa tomando medidas para que la industria se vaya reconvirtiendo, porque no hay que destruir puestos de trabajo con tratados de ese tipo, dentro o fuera del Mercosur", sostuvo Cosse.



"Creo que el Mercosur es muy importante y habrá que encontrar el equilibrio para que no nos trabemos los unos a los otros. Por eso quiero la opinión de Itamaraty", concluyó.