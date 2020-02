Lacalle respaldó a Da Silveira: "Es una buena persona y creo que va a ser un gran ministro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo Luis Lacalle Pou respaldó a Pablo da Silveira, futuro ministro de Educación y Cultura, luego de que trascendiera que su pareja fue detenida en Colonia acusada por un supuesto delito de lavado de activos, vinculados al caso Odebrecht.

"Pablo da Silveira además de ser un amigo, sobre todo es una buena persona, una persona recta, es un gran colaborador y creo que va a ser un gran ministro de Educación y Cultura", indicó Lacalle Pou en declaraciones a Telemundo.

Consultado sobre si la situación actual cambia la decisión de nombrarlo como ministro, el presidente electo enfatizó: "Para nada, no la cambia ni medio metro".

Lacalle Pou se encuentra en Artigas junto a uno de sus tres hijos para participar del carnaval de ese departamento al que calificó de "lindo y distinto". En diálogo con Artigas Noticias el presidente electo explicó por qué sí participa de esta celebración y no de la que tiene lugar en Montevideo: "Formalmente no recibí invitación (en la capital). Vine al Carnaval de Artigas porque el año pasado me comprometí a volver y acá estamos", dijo.



Asimismo adelantó que el viernes 13 de marzo estará en la inauguración de la zafra del arroz. "Voy a tratar de ser un presidente presente. No solo presente estando, que me parece una señal anímico afectivo, hay que estar presente en las decisiones y en las acciones que tome el gobierno", indicó.



"Tenemos la rara condición de que lo que prometemos en campaña lo vamos a cumplir durante el mandato", indicó.



A una sola semana de asumir funciones, Lacalle Pou dijo que "la actividad política no es para lucimiento personal ni para jactarse de los logros, es para mejorar al país".



"Tenemos un lindo equipo. Tenemos un grupo de hombres y mujeres de cinco partidos que formaron la coalición y que están dispuestos a dejar los cinco mejores años de sus vidas para ser justos, para tener un país más próspero, para tener una sociedad que viva más en paz y con menos violencia. Esa es la forma en la que nos venimos preparando. No solo intelectual y anímicamente si no en la práctica. Se terminaron los momentos de los discursos. Ahora hay ir a la acción a partir de la semana que viene", explicó.



Sobre el acuerdo al que se llegó el viernes por los 34 cargos que el Frente Amplio ocupará en los organismos del Estado, sostuvo: "En campaña electoral dijimos que nos parecía sensato y necesario que la oposición integre los organismos del Estado, para colaborar en la gestión o para controlar. Actuamos en consecuencia y hace dos días terminamos la negociación. El Frente Amplio va a estar presente en esos organismos y para nosotros es una tranquilidad", aseguró.



"En campaña sostuvimos que en este proceso no podemos cambiar una mitad del país por otra. Si no de lo que nos estábamos quejando no tenía sentido. Llegábamos nosotros y no representábamos a la otra mitad. La función que tenemos en estos tiempos, aún pensando distinto y teniendo discusiones firmes, es unir al país. Parte de esa unión es la representación política en los organismos del Estado", agregó.