Lacalle recibirá a Jorge Díaz: Fiscalía advierte que cambios a CPP son "inconstitucionales"

Este lunes a las 17.00 horas, en la sede de Todos, el presidente electo Luis Lacalle Pou recibirá al fiscal de Corte, Jorge Díaz para tratar los cambios sugeridos al Código del Proceso Penal (CPP), ya que la Fiscalía no está de acuerdo con las modificaciones que se proyectan en el proyecto de ley de urgente consideración.

La semana pasada el semanario Búsqueda publicó un informe de la Fiscalía General de la Nación elaborado a pedido de Díaz, donde se advierte al presidente electo y a los futuros jerarcas que ciertas disposiciones propuestas tienen elementos "inconstitucionales", así como que también vulneran puntos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por ese motivo, Díaz presentará esta tarde ante Lacalle Pou una serie de aspectos que considera pertinente que el presidente electo y su equipo tengan en cuenta antes de enviar la propuesta de ley al Parlamento.



La ley de urgencia propone limitar los procesos abreviados, crear un procedimiento extraordinario para situaciones de baja complejidad y eliminar la suspensión condicional del proceso, el régimen de libertad vigilada y el principio de oportunidad.



Según el análisis hecho por Fiscalía, y al que accedió Búsqueda, limitar la aplicación del proceso abreviado a los delitos con una pena máxima de tres años como se establece en el anteproyecto, hará que el 74% de los crímenes pasen a juicio oral. "Deben tenerse presente que que el juicio oral es la vía procesal más costosa en términos de tiempo y recursos", advierte Fiscalía.



Por otra parte, plantea que no debe eliminarse la suspensión condicional, que se usa en delitos leves cometidos por primarios, sino ajustar su aplicación.



El estudio también defiende la necesidad de aplicar el principio de oportunidad, que permite a los fiscales priorizar qué delitos investigar: "No hay sistema procesal penal que tenga capacidad para dar trámite y resolver de forma pronta y eficiente todas las denuncias que se reciben".



Sobre la creación de un proceso extraordinario, la Fiscalía entiende que si bien comparte la idea de incluir "una nueva estructura procesal especial", no coincide con la forma en que fue diseñada.



Fiscalía también cuestiona que se haga la acusación por parte del fiscal luego de la producción de la prueba del caso. "Tal cuestión vulnera un principio fundamental de un sistema procesal penal: el principio acusatorio, ya que se produce prueba contra un imputado que aún no ha sido acusado por quien detenta la titularidad de la acción penal". Además agrega que viola el artículo 22 de la Constitución, que establece que "todo juicio criminal empezará por acusación de parte o del acusador público".



"Esto implica que el proceso extraordinario tal como se proyectó, es inconstitucional", señala la Fiscalía.