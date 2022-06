Lacalle "pudo haber sido más contundente" en su juicio sobre Colonización, dijo Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador cabildante Guido Manini Ríos aseguró este martes que el presidente Luis Lacalle Pou "pudo haber sido más contundente" en su valoración sobre la exposición que hizo días atrás, luego de que se conociera un nuevo informe del Instituto Nacional de Colonización (INC), que indicó que es colono propietario de campos del departamento de Artigas.

"Parecen razonables, veremos qué es lo que al final el Instituto de Colonización emana de su directorio", dijo el mandatario el domingo sobre los argumentos que dio Manini Ríos el jueves. Ese día, negó que tanto él, como su esposa y su suegro sean colonos propietarios de casi 2.900 hectáreas, horas más tarde de que Búsqueda informara el resultado del informe de la Asesoría Letrada que señalaba lo contrario. El líder de Cabildo Abierto respaldó su postura con un informe encargado a Enrique Guerra, catedrático grado 5 de Derecho Agrario.

En diálogo con Informativo Sarandí (690 AM), Manini Ríos fue consultado esta mañana sobre si esperaba una palabra más contundente del presidente cuando fue consultado por este asunto. "Pudo haber sido mucho más contundente, pero de todas maneras, creo que son declaraciones muy prudentes esperando no influir o que nadie lo acuse de querer presionar a nadie. Se puede tomar por ese lado", respondió en un principio.



Y luego subrayó, aludiendo al juicio de Lacalle Pou: "Más que razonables, los argumentos que hemos esgrimido (...) lo que hace un consultante del nivel del doctor (Enrique) Guerra creo que es realmente irrebatible".



El líder cabildante insistió con la intencionalidad política en su contra desde Colonización, tras ser consultado por los dos informes del instituto que afirman que es colono. "Yo no caería en la ingenuidad de decir que porque sean profesionales de lo que sean no pueden tener un sesgo político, y sobre todo cuando están sujetos a relación de dependencia durante tanto tiempo de este mismo director (Andrés Berterreche), que fue presidente del instituto anteriormente, etcétera, etcétera", manifestó.

E incluso dio un paso más, al señalar: "Estoy convencido, se me podrá demostrar que no, pero estoy convencido de que acá hay un sesgo político claro, y que ese informe por más profesionales que sean quienes lo hicieron está totalmente cargado de un sesgo que pretende algún objetivo político".



"Lo que ha tomado estado público es un informe de un par de abogados. Se tiene que expedir la institución. Yo creo que tiene argumentos más que de sobra para expedirse en determinada dirección", remarcó. Al igual que en los últimos días, prefirió no adelantar qué medida tomará si el directorio finalmente resuelve que es colono propietario.