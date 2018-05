Lacalle: próximo gobierno va a tener que "rascar la lata"

La foto muestra lo que la mayoría de los uruguayos visualiza para noviembre de 2019: un balotaje entre Daniel Martínez por el Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional. Ambos políticos fueron invitados por la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (UM) para hablar a agenda abierta.

Allí el representante del oficialismo dijo que Uruguay no puede quedar encerrado y está obligado a salir al mundo con Tratados de Libre Comercio (TLC) y el líder de la oposición adelantó que en el próximo mandato el nuevo presidente deberá hacer una serie de recortes en todas las divisiones estatales del entorno del 30 al 40 por ciento para financiar nuevo planes sociales.

Los alumnos del Programa de Líderes de Impacto Global de la UM formularon varias preguntas para ambos políticos sobre diversos temas. Tanto Martínez como Lacalle Pou hablaron de un problema de "fragmentación social" instalado en el país al que se debe atender con políticas sólidas.

La charla realizada el miércoles 23 a la noche fue cerrada. Según la reconstrucción que pudo hacer El País consultando a varios de los alumnos, Martínez dijo que se está lejos de poder dar solución a todos los asentamientos irregulares. "A la velocidad que vamos, vamos a demorar 50 años en erradicar los asentamientos", opinó el dirigente del Partido Socialista.

El blanco opinó que el mejor abordaje para tratar el tema no puede ser solo habitacional, sino que se requiere un programa global. "Lo mejor es regularizar y no relocalizar", dijo Lacalle Pou.

¿Y la plata?

Una de las alumnas, Macarena, transmitió a ambos políticos una inquietud que, dijo, siente del colectivo de jóvenes. "Los mensajes son supercontradictorios de todos los políticos. Se pelean entre ustedes, adentro de los partidos políticos, para afuera, con los actores sociales, entre todos y por todos los temas", expuso la joven. La estudiante consultó a ambos de dónde va a salir la plata para planes sociales que se necesitan en el país.

El senador blanco agradeció el planteo, pero aclaró que él no se pelea con nadie. "Discuto. Hemos perdido capacidad de discusión, de argumentación. De convencer, eso es patético y a partir de ahí se degrada todo. Sí soy firme en la discusión, pero soy respetuoso", puntualizó Lacalle Pou.

Luego aclaró que en su pasado programa de gobierno había un financiamiento a las propuestas sociales, pero que ahora deberá ser revisado porque la situación cambió.

"La situación actual no es la misma. Nosotros tratamos de hacer ejercicios con nuestro equipo económico porque vamos a tener que rascar la lata y hay que tomar decisiones. Por ejemplo con el tema de las vacantes, cargos de confianza, la infraestructura, pasando por los vehículos, gastos", argumentó.

"En cada dirección hay que hacer un ahorro de un 30 a 40 por ciento desde las botellas de agua, pasando por lo grande, hay que recortar. Y si no, no lo vamos a poder hacer", dijo en referencia a los nuevos planes sociales.

El líder del sector "Todos" adelantó que su nuevo programa de gobierno tendrá detallado los planes que se pretendan desarrollar y el financiamiento para cada uno de ellos.

TLC y outsiders.

El intendente Martínez dijo que la política internacional del Uruguay tiene que ser de apertura al mundo y volvió a repetir que el Parlamento debe votar el TLC con Chile.

"Yo hubiera votado el TLC con Chile, no tengo ninguna duda. Creo también que hay que hacerlo con otros países", dijo Martínez en referencia a China. Uruguay tiene intenciones de avanzar en un acuerdo con la potencia mundial. "Hoy en el mundo hay que tener una apertura más abierta para algunas cosas", agregó el dirigente socialista.

José Pedro, uno de los estudiantes celebró el encuentro y dijo de forma graciosa que escuchando a ambos sentía que eran del mismo partido por el nivel de coincidencias. Luego formuló una pregunta sobre el papel de los partidos políticos.

Lacalle Pou respondió ser un ferviente hincha de los partidos políticos. "Son necesarios y protegen la institucionalidad. Los proyectos personales, que no están afincados a un pensamiento, o a una ideología, no me convencen. Me parece que no va por ahí", opinó. El senador blanco hizo referencia sin nombrarlo al líder del flamante Partido de la Gente, del empresario Edgardo Novick.

Luego aprovechó para criticar al Frente Amplio, porque a su entender un partido político, no puede "encorsetar" a un jerarca de gobierno. "Hablaban del TLC con Chile. Daniel (Martínez) dijo que lo votaría, también lo dijo Astori, Michelini, toda una tropa. ¿Dónde están los que dicen que no?", expuso y dijo que las decisiones de una pequeña fracción del oficialismo están impidiendo avanzar al Uruguay.

Para el blanco el gobierno no está siendo honesto con la ciudadanía. Allí volvió a repetir que el Partido Nacional está dispuesto a prestar sus votos para habilitar el acuerdo comercial con el país trasandino.

Martínez opinó sobre el presupuesto para la investigación y pidió disculpas si caía antipática su postura. "Yo no creo que el Estado tenga que dar recursos para desarrollar cualquier cosa. Si alguno quiere estudiar la tortuga del río X que la estudie, pero que se la pague", dijo.