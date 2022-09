Lacalle Pou visitó Constitución y "cerro heridas" luego de 30 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una histórica visita a la localidad de Villa Constitución en el departamento de Salto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó en helicóptero hasta el lugar, desde la localidad de Dolores donde estuvo al mediodía.

Allí saludó a cada uno de los presentes y concurrió junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.



Lacalle Pou comentó que "las cosas del pasado quedaron atrás y ahora es tiempo de mirar hacia adelante", cuando un periodista local le preguntó si su visita era una manera de subsanar lo que ocurrió en 1993, cuando el gobierno blanco de Luis Lacalle Herrera, padre del actual presidente, cerró el establecimiento El Espinillar, lo que fue considerado el ocaso de ese pueblo.



Los lugareños consultados por El País señalaron que para ellos la visita de Lacalle Pou tenía mucho de "cerrar viejas heridas y abrir una etapa de acercamiento" entre el gobierno y la población del lugar.



Las autoridades reinauguraron una policlínica de ASSE con una inversión de 7,5 millones de pesos, con fondos mayoritariamente del Estado pero con una colaboración de 1,8 millones de pesos del gobierno de Japón, y con equipamiento de última generación donado por la CTM de Salto Grande. Además Cipriani dijo que en los próximos días llegará a esa localidad una nueva ambulancia totalmente equipada para la localidad y que el compromiso del gobierno con mejorar el acceso a la salud de las poblaciones rurales estaba presente.



Pero en el acto, el acercamiento entre Lacalle y Villa Constitución tres décadas después del cierre de El Espinillar, estuvo plasmado en un solo acto. Y fue en la valoración del presidente sobre la actitud política que tuvo el alcalde del lugar, el frenteamplista Carlos Souto, al destacar las respuestas que dio el gobierno nacional a esa localidad cada vez que se reclamó.

"Yo quiero destacar algo que por suerte pasó desapercibido, pero hoy lo quiero mencionar. Cuando a 500 kilómetros de acá (por la reunión entre los presidentes de los partidos políticos que sucedía en el Parlamento) hacen un lío por eso, acá en Villa Constitución se vive como algo natural", comentó Lacalle.



En ese momento le pidió al alcalde que lo acompañara al frente y dijo: "Carlos es del Frente Amplio y si no me cantaron mal la quiniela es del MPP, y yo soy el presidente de todos los uruguayos, pero cuando era más chico tenía un partido. Ahora fíjense las palabras del alcalde de Constitución, que quiero agradecer en nombre de la actividad política de nuestro país. ¿Qué tenemos en común Carlos Souto que es del Frente Amplio y yo?, que queremos mejorar Villa Constitución. Entonces qué hacen reuniones, que si nos peleamos, qué si se pelean, que, qué se yo".



Fiel a su estilo, el presidente no dejó de sacarse fotos y se fue aplaudido por los presentes, entre los que estaban los maestros de un Caif al que les "cumplió la promesa" de entregarles un terreno para atender la demanda.