Lacalle Pou se vacunará contra el coronavirus la semana que viene en el Hospital Maciel

Si bien desde Presidencia aún no fue comunicado públicamente, Luis Lacalle Pou, se vacunará la semana próxima contra el coronavirus, informó VTV y corroboró El País en el sitio web de la agenda que tiene el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El mandatario, de 47 años de edad, se anotó este fin de semana cuando se abrió la agenda para las personas entre 18 y 70 años. Recibió la confirmación y el 29 de marzo recibirá la primera dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac. La segunda dosis la tiene estipulada para el 26 de abril. Ambas serán a las 9.30 horas en el Hospital Maciel.

A principios de marzo, en diálogo con El País, Lacalle Pou reconoció que analizó "ser el primer uruguayo" en vacunarse contra el COVID-19, pero luego le "pareció más lógico esperar".



"Yo pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme. Siempre lo pensé así. Y después dije ‘no, me parece más lógico cuando realmente me toque y con la vacuna que me toque’. Me parece más uruguayo, más razonable", expresó.



"Si las encuestas de intención de vacunarse hubieran sido muy bajas, capaz habría que haber dado ese paso para dar confianza. Pero como va en aumento la voluntad de vacunarse, y yo creo que va a ser una inercia positiva...", añadió.



Ya a fines de febrero, consultado sobre la posibilidad de inmunizarse, destacó: "Cuando me toque y con la vacuna que me toque".



Actualmente ya hay más de un millón de personas en Uruguay que se agendaron para recibir la vacuna (Pfizer o Sinovac) contra el coronavirus. A las 311.755 personas ya inmunizadas, se sumaron ayer 800.000 luego de que el gobierno habilitó la inscripción de personas de entre 18 y 70 años.



El objetivo del Poder Ejecutivo es vacunar a 242.424 personas en Semana de Turismo, la cifra más alta en una semana desde que comenzó la campaña de inmunización.