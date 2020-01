Lacalle Pou usará al fútbol como una política social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de lanzar su candidatura en el 2014, Luis Lacalle Pou ya estaba interesado en el deporte como instrumento social. Con el exintendente de Flores Armando Castaingdebat instaló un grupo de trabajo que siguió funcionando pese a que el nacionalista no ganó las elecciones en aquel momento.

“Hace cinco años nos tocó perder, pero igual fuimos definiendo diferentes acciones por si algún día llegábamos a ser gobierno”, dijo a El País Castaingdebat, futuro subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Pensaba que iba a estar al frente de la Secretaría de Deportes, pero ahora desde el Mides también quiere apostar al deporte en los barrios donde existen más carencias.

Concretamente en el trabajo iniciado con el ministro designado Pablo Bartol ya se comenzó a hablar de cómo instrumentar esta idea que se comenzó a gestar antes de que Lacalle Pou llegara a ser el presidente electo. Por ejemplo, una figura nueva que se quiere crear es la de los “mentores sociales” (acompañantes de proximidad) y en ese marco también pueden existir “mentores deportivos”.

Es así que se piensa apelar a entrenadores de fútbol, que no les ha ido bien económicamente, pero que tienen todo el aprendizaje de la cancha para transmitir a los niños que residen en los barrios más carenciados de todo el país, incluidos los asentamientos.



¿Por qué apelar al fútbol como política social? “Puedo tener el mejor plan, pero si no logro entrarle a la sociedad el plan no llega”, explicó Castaingdebat que viene trabajando los temas vinculados al deporte desde hace 15 años en Flores.

Concretamente se quiere usar la infraestructura ya disponible de canchas deportivas y promover la participación de los niños en escuelas de fútbol como en el básquetbol o en el rugby. Pero también implica que referentes del deporte ofrezcan charlas de promoción de valores.



“No es lo mismo que salga a decir yo algo del deporte o que lo salga a decirlo una modelo a que lo salga a decir un jugador de fútbol. No es lo mismo poder llevar a un barrio a un jugador de la selección a que vaya el mejor técnico del Mides”, explicó Castaingdebat.

El futuro subsecretario del Mides y exintegrante de la comisión interventora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya mantuvo algunas conversaciones con jugadores de fútbol como el capitán de la selección uruguaya Diego Godín (Inter de Milán), el exfutbolista Andrés Scotti y Cristian “Cebolla” Rodríguez, delantero de Peñarol. “Scotti está dispuesto siempre a dar manos y con el Cebolla tenemos una gran amistad. Creo que la gran mayoría de los jugadores están dispuestos a dar una mano”, comentó Castaingdebat.

Diego Godín en conferencia de prensa. Foto: Francisco Flores.

Raúl Ferro, actual jugador de Fénix, ya definió que dejará el fútbol para usarlo como vehículo de entrada en muchos barrios de Canelones. “Con Tito Ferro, que es una persona con nombre y apellido, queremos entrar a los barrios”, señaló Castaingdebat.

Para instrumentar esto se piensa apelar a convenios con diferentes instituciones locales y usar recursos ya disponibles como toda la estructura que tiene hoy la AUF, la Organización de Fútbol del Interior (OFI) o la Federación Uruguaya de Basketball. “Algunas instituciones necesitarán dinero, otras necesitarán el material humano otras necesitarán pelotas, conos y chalecos”, explicó.

Según el futuro subsecretario del Mides, el Estado dispone de fondos suficientes para llevar adelante estas políticas, ya que hay varios programas que apuntan al deporte en Presidencia y el Ministerio del Interior. “Lo que hay que hacer es ejecutar de buena forma. Hay recursos humanos y materiales. No podemos tener cuatro o cinco Estados paralelos tratando de hacer lo mismo”, añadió.

Después del fútbol.

Castaingdebat tiene claro que hay que entrar a los barrios por medio del deporte, ya sea el fútbol, el básquetbol o el rugby. “Después viene el médico, el nutricionista y resumiendo hay que generar el vínculo y poder ingresar para aterrizar con las políticas directas”, explicó Castaingdebat. El objetivo es uno solo señala: “Recuperar el entramado social de este país y nadie mejor que el deporte”. “Cuando yo era niño, se lograba a través de la escuela pública cuando éramos todos iguales hoy si bien la educación juega un papel muy importante la fractura social ha llevado a que exista una división social, bueno pretendemos recomponer eso”, finalizó.