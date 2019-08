Lacalle Pou: "A no tenerle miedo a la represión cuando están asolando a los vecinos de bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El Uruguay está clamando por un gobierno que ejerza la autoridad. El ejercicio legítimo que nos da la Constitución y nos da la ley en todo el territorio nacional" dijo Luis Lacalle Pou en su discurso posterior a la proclamación de la fórmula que integra junto a Beatriz Argimón de cara a las elecciones de octubre. Ante los convencionales en el Club Atenas, el candidato del Partido Nacional habló de seguridad, educación y políticas sociales, agradeció a los precandidatos de su partido, destacó el rol negociador de su compañera de fórmula y le habló a los otros partidos de oposición.

" No estoy dispuesto a vivir en mi país con grandes zonas rojas. Al primer lugar que vamos a ejercer la autoridad legítimamente es dónde otros pintaron la zona roja: con represión y con inclusión. A no tenerle miedo a la represión cuando están asolando a los vecinos de bien. Autoridad con Justicia" dijo Lacalle Pou.

"Si en la época de nuestros padres la educación era importante ahora es vital. El mundo va demasiado rápido delante nuestro. Queremos un gobierno que ejerza la autoridad con justicia dando herramientas y oportunidades. A Uruguay lo sacan adelante los uruguayos con trabajo. (...) El gobierno deja a nuestros hijos y nietos endeudados. El gobierno nos deja con déficit, con régimen enorme de desempleo", criticó. "El proyecto político del Frente Amplio después de 15 años ya no solo se agotó, si no que fracasó. Tuvo todo. Tuvo viento de cola, (...) Tuvo mayoría política, el sueño del pibe. Un blindaje político en el parlamento (…) Tuvo eso más lindo que puede tener un gobernante, la fuerza del respaldo popular", dijo.

Lacalle Pou también hizo referencia a un posible gobierno de coalición convocando a todos los partidos políticos. Mostró el programa de gobierno blanco "Lo que nos une" y nombró coincidencias con el Partido Independiente, Cabildo Abierto, Partido Colorado y el Partido de la Gente.

"Vamos a abrir la cancha, vamos a no excluir a nadie de la mesa de una coalición de antemano. Esto tiene que ser bien amplio. (...) Hablemos de las cosas que tenemos que hacer por el país con muchos partidos sin prejuicio de dónde vengan", afirmó.

El candidato del Partido Nacional no ahorró en elogios para su compañera de fórmula. "Una candidata a vicepresidente que no se hace de un día para el otro. Hay un trabajo, hay un proceso de acumulación, un proceso de aprendizaje. (...) Reúne condiciones que nosotros tenemos que pensar. No estamos en una justa deportiva, ni vinimos para ganar una elección. Nuestro trabajo, nuestro espíritu está en gobernar en hacer que las cosas pasen. En esta campaña, dónde la sangre corre más fuerte (,..) no olvidarnos el fin último de nuestra tarea" y agregó "Estamos convencidos que Beatriz va a ser una gran vicepresidente de la República. Las condiciones requeridas, el conocimiento del Parlamento… El gobierno que viene va a necesitar de todas las condiciones que a ella la alumbran".

Antes del candidato, Beatriz Argimón tomó la palabra. Comenzó su discurso agradeciendo a los cuatro precandidatos de la interna blanca por el apoyo en su designación y al propio Lacalle Pou:

"Gracias a Luis. Gracias por creer en mí y que puedo estar a la altura de las circunstancias. Quiero que sepan que sé de su voación, de su capacidad de trabajo. De su capacidad de liderazgo. De esa obsesión de conformar equipos", dijo. "Me conocen desde hace muchísimo tiempo. Soy una mujer política que apunta por sobre todo al diálogo y la articulación. Así me he manejado en la interna de mi partido político y también con actores políticos de otros partidos que piensan diferente pero que con su mirada quieren lo mejor al país", afirmó.

"Estamos cansados de que nos quieran dividir a los uruguayos. Estamos cansados de que nos quieran poner de un lado a unos y de otro a otros. (...) Nosotros queremos y apostamos al desarrollo de los individuos con independencia del lugar en el que les toca nacer o la familia a la que pertenecen. Creemos en las políticas sociales que dan todas las oportunidades para que cada uno de nosotros pueda desarrollarse" agregó y reafirmó su compromiso político con las políticas de la primera infancia, el combate a la violencia doméstica, a la discriminación, la trata y el abuso.

"Voy a dejar todo de mí para tener una gran bancada parlamentaria en octubre. Voy a dejar todo de mí para que el Partido Nacional sea gobierno y que ese gobierno tenga las características que los nuevos tiempos requieren. Nosotros sentimos el reclamo de una sociedad que quiere cambios. Sabemos que estamos a la altura, que el Uruguay nos necesita", concluyó.