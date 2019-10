Lacalle Pou toma dos iniciativas de la campaña “Vivir sin miedo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pocas cosas preocupan más a los uruguayos que la inseguridad pública. Los números lo demuestran. El domingo 1.120.780 uruguayos apoyaron las propuestas de la campaña “Vivir sin Miedo”. Todos los votantes desobedecieron las recomendaciones de los candidatos presidenciales. El expresidente Julio María Sanguinetti y su sector se sumaron a la iniciativa días antes de la elección. Quedó muy cerca del 47% de adhesiones. Ningún partido tuvo tantos votos.

Cinco años atrás la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 16 años alcanzó una cantidad similar de votos y también quedó por el camino.

La aprobación de las cuatro iniciativas de “Vivir sin Miedo”, redactadas por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, tuvo una fuerza muy importante en 14 departamentos, en algunos de ellos, como Artigas y Lavalleja, la propuesta superó el 60% de los votos. Mientras tanto, en Montevideo tuvo un 35,85% de aprobación y en Canelones llegó a 43,73%.

¿En este escenario político es posible pensar que esas ideas queden fuera de las propuestas de cara al balotaje del 24 de noviembre?



La respuesta la dio anoche el propio presidenciable nacionalista Luis Lacalle Pou. Durante una entrevista ofrecida al informativo de Canal 4, anunció su intención de transformar en leyes y resoluciones dos de las iniciativas plebiscitadas el pasado domingo: la pena perpetua revisable para delitos gravísimos y el fortalecimiento de la Guardia Republicana, el regimiento policial mejor entrenado de la Policía.



En este punto, el planteo de Lacalle Pou podría apuntar a sustituir la idea de incorporar a unos 2.000 efectivos del personal de las Fuerzas Armadas que proponía el proyecto de reforma constitucional.



Con respecto a la idea de “Vivir sin Miedo” de habilitar los allanamientos nocturnos, Lacalle Pou destacó que es la única iniciativa que requería una reforma de la Constitución.



Del lado de la candidatura de Daniel Martínez se celebró que “Vivir sin Miedo” no alcanzara la mitad más uno de los votos.



El propio candidato presidencial se presentó en la noche del domingo en la sede de la campaña en contra, ubicada en la calle Emilio Frugoni, local central de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR).

Festejos en la sede de la campaña en contra de la reforma "Vivir sin miedo" en la noche de este domingo. Foto: Marcelo Bonjour

La seguridad es un tema central en la campaña electoral. Todos los sondeos de opinión así lo reflejan. Cada uno de los candidatos viene manejando el tema con estrategias diferentes.



De hecho, durante el debate presidencial realizado el 1 de octubre, Martínez anunció que el sociólogo Gustavo Leal será su ministro del Interior en caso de ganar las elecciones.



Se trata de un funcionario que integra el gabinete ministerial de Eduardo Bonomi. Durante los últimos dos años ha tenido a su cargo la secretaría de Convivencia y Seguridad. Desde ese puesto ministerial ha dirigido operativos de grandes proporciones en los barrios más difíciles de Montevideo y Canelones. El barrio Casavalle fue uno de los que Leal operó con mayor énfasis. En oportunidad de una visita a la zona el presidenciable Daniel Martínez recibió un “huevazo”.



Durante el debate, Lacalle Pou respondió ante Martínez que la designación de Leal le generaba “preocupación” porque el funcionario “hace años está pegado a Bonomi, el peor ministro del Interior de estos tiempos”. No obstante, hasta el día de ayer Lacalle Pou no anunció quien se haría cargo del Ministerio del Interior.



Una vez conocidos los resultados de la elección del domingo, Larrañaga se mostró conforme con los datos más allá del resultado desfavorable.



“Estamos felices, contentos porque a nuestro juicio hemos jugado un papel importantísimo para este estupendo resultado que hoy tiene el Partido Nacional”, afirmó.

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, este lunes en los estudios de Canal 12. Foto: Fernando Ponzetto

Por su parte, los voceros de la articulación contra “Vivir sin Miedo” anunciaron que su objetivo principal era que la reforma no saliera y que esta semana se va a estar reuniendo para evaluar los caminos a seguir.



Daniela Buquet, una de las voceras del grupo, sostuvo que “es una realidad que el delito ha aumentado y las medidas hace 25 años no están dando resultados, entonces es un llamado de alerta bien importante” la cantidad de votos a favor de la reforma constitucional.



“La discusión no es si el problema del delito es real o no, sino que estas medidas no son la forma”, sentenció.

Denuncias durante la jornada electoral.

Uno de los problemas más serios de la jornada electoral fue la rotura o robo de las hojas del Sí. El delegado de “Vivir sin Miedo”, Martín Pérez, fue el encargado de radicar la denuncia ante la Corte Electoral el días de las elecciones.



El vicepresidente de la corporación, Wilfredo Penco, declaró que se “dispuso pasar esta nota a la Comisión de Asuntos Electorales, a efectos de que instrumente un detallado pedido de informes, no solo con respecto a los circuitos denunciados, sino con carácter general a las dependencias zonales de Montevideo y del interior”.

Dos voces sobre un mismo tema

YAMANDÚ ORSI Mensaje recibido “La reforma (constitucional) no salió y para mí está bien que así haya sido. Era una mala idea. Pero sería de necios no entender el mensaje que casi la mitad de nuestra gente -y sin duda muchos frentistas entre ellos- nos mandó. Ponerse en el lugar del otro y tirar la soberbia lejos. Bien lejos".