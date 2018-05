Lacalle Pou: Vázquez "no manda" y no tiene "fuerza" para que se ratifique el TLC

El senador y líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou (Todos), realizó hoy su audición semanal y la tituló “El presidente no manda".

En el audio Lacalle Pou menciona el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Uruguay con Chile y el hecho de que el Frente Amplio (FA) aún siga buscando los necesarios acuerdos políticos para aprobarlo.

El nacionalista dice en su audición que en los últimos días “sucedieron algunos hechos dentro del partido de gobierno”y que se “generó una vez más una enorme indefinición acerca de cómo va a proceder justamente el FA en el Parlamento”.

“Hay que hacer un poco de memoria de qué es lo que ha pasado respecto al TLC con Chile”, agregó.

El Presidente no manda. https://t.co/9O0YYjaeQv — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 9 de mayo de 2018

Lacalle Pou señala que el presidente Tabaré Vázquez firmó con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, el TLC, y que se sabe que “los TLCs para que tengan validez en cada país y entre sí, deben de ser ratificados por el Parlamento, y eso es lo que estamos esperando”. Pero añade que “el sentido común diría que si el partido de gobierno, su presidente firma un acuerdo de libre comercio el partido político que él representa debería de otorgar los votos. Todos sabemos que no es la discusión de estos días (…) parece increíble pero no lo es”.

El Plenario del FA se reunió el pasado sábado, pero en el encuentro se decidió postergar la resolución sobre el acuerdo.

Lacalle Pou dijo que luego de la "decisión no decisión" del Plenario del FA "salieron varios a opinar, mejor dicho casi que a lavarse las manos".



Y mencionó al canciller, Rodolfo Nin Novoa, al ministro de Economía, Danilo Astori, y al presidente Vázquez.

"Esta es una situación alarmante (...) los tres hablan a favor del TLC, lógicamente. Ahora quién manda, esa es la gran pregunta de los uruguayos al día de hoy. Quién está mandando, dónde está el piloto", dice el senador nacionalista.

Y agrega: "No puede ser que el presidente de la República y que sus ministros no tengan la fuerza, no tengan la autoridad para que se ratifique en el Parlamento un TLC. Después nos preguntamos qué es lo que pasa en otros temas, en seguridad pública, qué es lo que pasa con el tema de los combustibles, de las tarifas. Es que no se está ejerciendo la autoridad, no se manda".

"No hay ideas, el gobierno está congelado y lo peor que ante la más mínima situación de diferencia en el partido de gobierno se congela, no se avanza, se perjudica al país", señala.



En su opinión, sería mejor "decir que no", que estar en "esta indefinición", porque ésta "nos deja muy mal en el concierto internacional".

El senador criticó el hecho de que no nos "abrimos al mundo" y que sostiene que "el mundo nos mira, el mundo mira los países que quieren desarrollarse y que quieren vincularse y es la peor de las noticias que les estamos dando. Nosotros le propusimos al gobierno darle los votos, le propusimos que el Partido Nacional apoya este TLC para salir rápidamente de este papelón".



"La falta de decisiones no solo no nos beneficia, sino que nos perjudica", concluye.