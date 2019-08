Lacalle Pou y Talvi superarían a Martínez en un posible balotaje, según Opción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con las elecciones nacionales cada vez más cerca la consultora Opción realizó una encuesta en base a posibles escenarios en caso de que se llegue al balotaje entre el candidato frenteamplista Daniel Martínez y su par blanco Luis Lacalle Pou, o entre Martínez y el candidato colorado Ernesto Talvi, según difundió Telenoche este miércoles.



Luis Lacalle Pou vs Daniel Martínez

En caso de que Lacalle Pou y Martínez llegaran a los votos necesarios para un balotaje, sería el líder del sector Todos quien saldría vencedor.



La victoria sería con un 51% por parte de Lacalle Pou sobre un 39% por parte de Martínez, según las respuestas de los encuestados. Un 5% indicó que no sabe o no quiso contestar mientras que ese mismo porcentaje dijo que votaría en blanco o anulado.



Se puede destacar que si esta disputa llegara a ocurrir, dentro de los votantes colorados un 73% aseguró que votaría a Lacalle Pou y ese número asciende a 74% en el caso de los votantes de Cabildo Abierto. Para aquellos que se identificaron con otros partidos, sin ser el Nacional o el Frente Amplio, se detalló que 29% votaría al exsenador y un 45% a Martínez.

Ernesto Talvi vs Daniel Martínez

Si ocurriera un escenario en el que Talvi se disputara la presidencia con Martínez, el economista lo superaría con casi diez puntos de ventaja.



El líder del sector Ciudadanos obtendría un 48% mientras que el ex intendente de Montevideo sumaría 39%. En este caso un 6% no supo o no quiso contestar y un 7% aseguró que votaría en blanco o anulado.



Un 68% de los votantes del Partido Nacional indicó que si estos dos políticos llegan al balotaje votarían a Talvi, mientras que esa afirmación la realizó un 65% de los votantes de Cabildo Abierto.



Los votantes del resto de los partidos, sin ser el Colorado o el Frente, indicaron que un 45% apoyaría al economista y un 33% al candidato oficialista.