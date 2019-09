Lacalle Pou sale a confrontar modelos con el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No todos los actos de campaña son iguales. Ayer Luis Lacalle Pou se reencontró en Santa Lucía (Canelones) con algunos de sus primeros adherentes. Hace dos décadas, con 26 años de edad, comenzaba a dar los primeros pasos en la política en el difícil distrito canario.

Tras asumir su banca como diputado en el año 2000 se hizo presente una vez al mes en esa localidad. Los grandes problemas de la zona siguen allí. Santa Lucía supo ser el centro de la industria del calzado uruguayo, ahora queda muy poco de aquel esplendor.



Antes de subirse al escenario se tomó cientos de selfies con vecinos a los que el candidato presidencial llamó por su nombre. Después del discurso hizo lo mismo. Las conversaciones parecían ser de gente muy cercana. Les preguntó por sus familiares, los trabajos y hasta los temas de salud. Los vecinos le respondieron con una sonrisa y le enviaron saludos a su señora, a la madre y su padre.



Un pequeño escenario presidió la reunión. El equipo de campaña lo colocó bien en el medio de la cuadra. Un vendedor de banderas partidarias y un carro de chorizos se hicieron el día con el acto. Lacalle Pou ingresó por un costado de la plaza cuando ya habían llegado la candidata a la vicepresidencia, Beatriz Argimón y varios de los principales referentes del partido: Jorge Larrañaga, Javier García, Julio Lara y figuras locales.



La primera en hablar fue Argimón. Advirtió que en los próximos días muchos intentarán colocar “etiquetas” a la fórmula del Partido Nacional. “El proyecto nuestro no es contra nadie. Ya bastante nos han intentado dividir”, afirmó.

Más tarde, Lacalle tomó el micrófono y repasó sus primeros tiempos en la política. Se tomó un buen rato para recordar esos tiempos y a las personas que ya no están. Después volvió a la campaña. Comenzó por las promesas incumplidas. Recordó que la fórmula Vázquez-Sendic prometió no aumentar los impuestos y que una vez en el gobierno, los aumentaron. “El tiempo demostró que fueron otros los que engañaron a la población”, subrayó. “Las necesidades populares no pueden servir para dividir, no vale prometer en campaña lo que no se puede cumplir”, insistió el candidato.



Lacalle señaló que desde hace mucho tiempo viene reclamando la vuelta al sistema que pone a las seccionales policiales en el centro de la lucha contra el delito. Ahora, el oficialismo propone lo mismo, aseguró. “No se le puede tomar el pelo a la gente y no vale engañar a la ciudadanía antes de la elección”, destacó.

Debate.

El candidato colorado, Ernesto Talvi, apuntó a sus contrincantes Daniel Martínez y Luis Lacalle por haberlo dejado fuera (ver página A3). Ante ello, Lacalle sostuvo que “el Partido Colorado y su candidato, si todo sale como uno planea y planifica, van a ser socios de una coalición. Hoy somos competidores cooperantes y en ese sentido es que nos tenemos que cuidar mucho”.



“Cuido mucho las relaciones interpersonales y he tratado de actuar con prudencia, con paciencia, tendiendo puentes, tengo una buena relación personal con el candidato del Partido Colorado”, señaló el senador acerca de Talvi.



Por otro lado, Lacalle subrayó que transmitió “claramente” a Talvi que él quería “debatir con el candidato del gobierno”.