Lacalle Pou retó a Goñi por no votar solución para Pili

El anuncio del diputado blanco Rodrigo Goñi de que no votaría los dos proyectos de ley del gobierno para atender la situación de la empresa láctea Pili, por los que se saldan deudas con remitentes y trabajadores, con el argumento de que quería enviar una "advertencia" al gobierno, provocó un enorme malestar en el líder del sector Todos, el senador Luis Lacalle Pou.

Minutos después de que ambos hablaran por teléfono, Lacalle Pou le pidió que se retirara del plenario de Diputados, donde se discutían ambos proyectos. Goñi se fue, pidió que ingresara su suplente Verónica Baranzano, y se salió con la suya: no votó.

La postura de Goñi sorprendió a sus compañeros de bancada, que cuando escucharon que no votaría se molestaron. Más aún porque otros legisladores de varios partidos como Edmundo Rosselli, Armando Castaingdebat, Walter Verri, Alejo Umpiérrez, Iván Posada, entre otros, fueron muy críticos con la solución planteada pero teniendo en cuenta que beneficiaría —por ahora— a los tamberos remitentes (hace seis meses que no cobran y siguen enviando leche) y a los trabajadores, levantaron su mano.

Odio.

El diputado nacionalista Edmundo Rosselli (Mejor País, Colonia) sostuvo que "estaría bueno que el Frente Amplio se sacara el odio que tiene hacia el productor agropecuario. "Un solo Uruguay" no nació porque nació", afirmó.

Luego sostuvo que "(Ernesto) Murro es culpable". "¿Qué le digo a la gente de Fanapel cuando yo vaya a Juan Lacaze?", preguntó. Fanapel fue una papelera que cerró el año pasado sin que el gobierno instrumentara una solución como la que le da a Pili. Y resumió: "Esto que vamos a votar no alcanza para nada", dijo.

A juicio de sus compañeros de bancada, la intervención del diputado Goñi (Espacio 40, Montevideo) fue "la mejor de todas", según confiaron a El País, pero "siempre hace una de más". La alusión fue a que no votaría los proyectos.

"Esto no es una solución sino el entierro para Pili y sus fuentes de trabajo y la cuenca lechera de Paysandú. Podríamos darle todo el dinero del mundo pero si no le damos materia prima, no sirve", dijo Goñi.

Se molestó con los ministros Ernesto Murro (Trabajo) y Carolina Cosse (Industria) porque en estos días están buscando apoyo político dentro del Frente Amplio para postularse como precandidatos presidenciales. "Estoy indignado. No comprendo cómo los ministros buscan apoyo para su candidatura. Es una burla, frivolidad e incompetencia", protestó. Y finalmente anunció que no votaba. "El voto contrario es un mensaje de advertencia", dijo Goñi.

Las cámaras.

Luego, el diputado colorado Walter Verri (Batllistas, Paysandú) cuestionó la postura de Goñi, a quien le señaló que hablaba "para las cámaras". "Las soluciones de fondo sirven, pero mientras tanto, démosle un salvataje a Pili. La solución me gusta porque hoy le da una mano a Pili", afirmó. "Pili es rentable y está negociando con inversores. Para mi departamento lo que votamos hoy es una solución, la empresa es viable y puede salvarse. Es lo que esperan los trabajadores, lo que esperan los remitentes a Pili que hace seis meses que no cobran", destacó Verri. Por el Partido Independiente el diputado Iván Posada anunció: "Acompañaremos estos proyectos. Esta es la mejor solución disponible".

Luego, también en forma crítica respecto a la solución que promovió el Poder Ejecutivo, el diputado Andrés Arocena (Todos, Florida) afirmó que "vergüenza debería darle al Poder Ejecutivo por promover una solución así".

Uno de los proyectos de ley crea un fondo de $ 14 millones para pagar las deudas de la empresa con sus trabajadores y el otro, un segundo fondo por $ 38,4 millones para los 75 productores remitentes. El primero se votó por 85 en 86 y el segundo por 90 en 91. La diputada colorada Nibia Reisch (Colonia) no votó ninguno.