Lacalle Pou responde a spot del gobierno: “¿Alguien realmente se cree que la torta está bien repartida?"

El precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou llegó este miércoles a Fray Bentos y disparó contra el gobierno por el spot publicitario que resalta los logros de gestión.

“Notoriamente el gobierno tiene que salir a decir lo que la gente no percibe. Si la gente lo percibiera notoriamente el gobierno no haría este tipo de intervenciones y dicho sea de paso es una intervención en la línea de meterse directamente en la campaña electoral, aquello de dime de que te jactas y te diré de que careces”, expresó.



“Es una expresión muy uruguaya eso de repartir la torta y la verdad que esa afirmación genera bastantes dudas. Vamos a terminar 16 años de crecimiento ininterrumpido del país, con más asentamientos de lo que teníamos a la salida de la crisis (de 2002) con récord de desempleo en los últimos 12 años, récord de empresas en concordato, cuando tenemos en hospitales públicos listas con 500 y 600 personas esperando operaciones y cinco mil uruguayos según datos oficiales que comen de la basura, ¿alguien realmente se cree que la torta está bien repartida? Lo que sí es claro que la torta a los uruguayos les costó mucho porque se paga con impuestos cada vez más caros, con tarifas caras y combustibles caros. Torta con la que algunos se han beneficiado y parte de la torta quedó en la cocina”, expresó Luis Lacalle Pou de gira por Río Negro.

El dirigente también hizo referencia a las expresiones del presidente Tabaré Vázquez en cuanto a que Calloia y Lorenzo "han actuado de muy buena fe" y que en la línea de las opiniones de Javier Miranda y Daniel Martínez, el mandatario coincidió en que hay que rever la ley de abuso de funciones.

“Creo que no se puede tratar el tema penal desde un nombre y apellido. Notoriamente la buena fe es un tema que ellos dirán, yo no conozco en profundidad ni a Lorenzo ni a Calloia. Cuando se comete un delito, se comete un delito y obviamente en este caso hay autores materiales sobre los que la justicia ha fallado y después por lo menos hay una connivencia, una aceptación y cuando no una orden de quienes eran gobierno en aquel momento, apañados y amparados por el Frente Amplio”, afirmó Lacalle Pou.



Consultado sobre si el expresidente José Mujica, también debiera ser llevado a la justicia, dijo que el ex presidente “seguramente no estaba mirando para el costado”.



“No soy juez, mis opiniones son políticas y la separación de poderes tiene que ser clara. Ahora, seguramente no estaba mirando para el costado”, finalizó.