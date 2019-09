Lacalle Pou reiteró que no aplicará suba de impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la plaza del barrio Colón de Montevideo, rodeado de los principales líderes del Partido Nacional y de cientos de militantes, el candidato blanco Luis Lacalle Pou se comprometió a no subir impuestos por “ser inconveniente e innecesario”.



Con la voz cascada por el frío y la sucesión de actos, el presidenciable nacionalista le respondió directamente al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez.



“En un almuerzo ante empresarios dijo que quien hable de que no van a poner impuestos no conoce el mundo. Por ende, el candidato del gobierno no nos dice que no va a poner impuestos. Por ende, les anticipo, como lo hice en la campaña pasada, van a subir impuestos y tarifas porque no se animan a hacer lo que hay que hacer”, dijo Lacalle.



Recordó que “en poco tiempo vamos a tener una instancia con Daniel Martínez para discutir civilizadamente”.



Además, avalado por los estudios de su equipo técnico, el candidato advirtió que subir impuestos provoca que los empresarios tengan que elegir entre dos caminos: cerrar la empresa o generar más desempleo.



“El nivel impositivo y de costos de nuestro país está haciendo que miles de uruguayos pierdan su trabajo y que cierren cientos de comercios”, afirmó Lacalle.

Crisis.

En una de las partes más aplaudidas de su discurso, el candidato aseguró que se vive “una crisis que generó el propio gobierno”. Aclaró que se está frente a una crisis económica, pero también en términos de confianza.



“Hay mucha gente que no sabe qué será de su futuro cercano, de su vida y su familia”, aseveró.



En esa línea, Lacalle subrayó que “no pueden decir que de esta crisis se sale con crecimiento e inversión”. “Le falta una parte: para que haya crecimiento se necesita inversión, para eso tiene que haber ganancia y hoy el peso del Estado es tan grande que imposibilita la ganancia, con lo que no se estimula la generación de fuentes de trabajo”, dijo.



En determinado momento Lacalle tomó el micrófono con la mano izquierda y apuntó con la mano derecha hacia el corredor Garzón, ubicado a pocos metros. Desde el público, una mujer gritó con fuerza que “hubo muertes” por esa obra municipal.



“Esta crisis no fue provocada desde afuera. Es crisis por faltarle el respeto a los fondos públicos y no administrar bien los recursos de la gente. En el acierto o en el error, y tratando de interpretar la realidad, el Partido Nacional consensuó un programa de gobierno para decirle a los uruguayos: el bolsillo de ustedes ya está, el que se tiene que poner a régimen es el gobierno porque ustedes no aguantan más”, afirmó.



Por otro lado, le pidió al gobierno que “ahorre dinero” en las cadenas de radio y televisión “que son propaganda encubierta para el Frente Amplio”. “Si un gobierno anda bien se explica por sí solo, si tienen que salir en barra es porque las cosas no están bien” dijo Lacalle.



Fondos.

La primera en hacer uso de la palabra fue la candidata a la vicepresidencia, Beatriz Argimón. La brutal muerte de una mujer en Florida en manos de su expareja fue una parte central de su discurso. Recordó que todos los partidos políticos aprobaron una la ley contra la violencia doméstica, pero el gobierno no le confirió los fondos necesarios para aplicarla.



“Si el candidato del gobierno está de acuerdo con otorgar el dinero para que las herramientas estén operativas cuando una mujer hace la denuncia, que cuente con nosotros. No vamos a esperar a marzo, que el dinero venga ahora del gobierno que él forma parte”, aseveró Argimón.