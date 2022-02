Lacalle Pou recibió a familiares de presos por delitos cometidos durante la dictadura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou recibió esta semana a la organización autodenominada Familiares de Prisioneros Políticos, vinculada a los presos condenados por delitos durante la dictadura en las cárceles Domingo Arena y Coraceros, y aquellos que cumplen con prisión domiciliaria.

El ministro de Defensa, Javier García, confirmó este jueves en rueda de prensa que se realizó el encuentro entre el mandatario y el colectivo.



El ministro indicó que Lacalle Pou "ha tenido una característica muy notoria en estos dos años de mandato, y es que ha recibido a todo el mundo que se lo ha pedido".



Por su parte, Diego Flores, integrante del grupo mencionado, dijo a Telemundo (Canal 12) que le manifestaron al presidente "el clima de indefensión jurídica y social" que experimentan al "momento de defender la situación" de sus familiares.



Flores comentó: "Representamos unas 50 familias que se relacionan con los 40 prisioneros que están detenidos en Domingo Arena, Coraceros y con prisión domiciliaria. Situaciones en todos los casos injustas. Se trata de ciudadanos uruguayos, policías civiles y militares procesados por delitos comunes, que estaban prescriptos al momento de los procesos. La mayoría cumpliendo una prisión preventiva, una medida cautelar absolutamente injustificada a cuenta de que no hay pruebas para sostener los procesamientos y que los juicios no se llevan a cabo, lo cual genera una situación muy incomoda".



"La indefensión se sostiene a partir del proceder de una Fiscalía que viene actuando amparada en el nuevo marco jurídico que se le ha dado en un concepto soviético del Estado, donde la omnipresencia y prepotencia con la cual es Estado puede avasallar derechos llama la atención", añadió.



Pr otro lado, el miembro de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, dijo a Montevideo Portal que "todavía no analizaron" el encuentro ni una carta que se entregó al presidente.



Ante el argumento de que se les violan los derechos humanos a los presos de Domingo Arena, Errandonea comentó al medio que organismos de Naciones Unidas le recordaron las obligaciones al gobierno de "juzgar y condenar", y no dar medidas como la prisión domiciliaria.